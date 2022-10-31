Войдет ли в стаж уход за малолетним ребенком — Finance.ua

Войдет ли в стаж уход за малолетним ребенком Сегодня 08:33 — Личные финансы

Как напомнили в Пенсионном фонде Украины, зачисление периодов ухода за ребенком с 1 января 2004 предусмотрено Законом Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а до этого периода определяется ранее действующим законодательством.

Страховой стаж за период ухода за ребенком засчитывается:

до 1 января 2004 года — матери, которая в этот период не работала, на основании свидетельства о рождении ребенка;

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с 1 января по 31 декабря 2004 года — на основании документа, подтверждающего факт получения пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (например, справки управления социальной защиты населения, выплачивавшего женщине пособие);

после 1 января 2005 года — по данным системы персонифицированного учета при условии получения пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

В таком случае зачисление стажа не зависит от того, работала женщина до выхода в отпуск по уходу за ребенком до трех лет или нет, поскольку начисление и уплата страховых взносов за нее осуществляется за счет госбюджета.

Справка Finance.ua:

Как досрочно прекратить отпуск по уходу за ребенком, если работодатель возражает. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам труда. Работник может прекратить отпуск по уходу за ребенком, в письменном виде уведомив работодателя о таком решении не позднее чем за 10 календарных дней до дня выхода на работу.

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