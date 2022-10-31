Войдет ли в стаж уход за малолетним ребенком — Finance.ua
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Войдет ли в стаж уход за малолетним ребенком

Личные финансы
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Войдет ли в стаж уход за малолетним ребенком
Как напомнили в Пенсионном фонде Украины, зачисление периодов ухода за ребенком с 1 января 2004 предусмотрено Законом Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», а до этого периода определяется ранее действующим законодательством.
Страховой стаж за период ухода за ребенком засчитывается:
  • до 1 января 2004 года — матери, которая в этот период не работала, на основании свидетельства о рождении ребенка;
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  • с 1 января по 31 декабря 2004 года — на основании документа, подтверждающего факт получения пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (например, справки управления социальной защиты населения, выплачивавшего женщине пособие);
  • после 1 января 2005 года — по данным системы персонифицированного учета при условии получения пособия по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
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В таком случае зачисление стажа не зависит от того, работала женщина до выхода в отпуск по уходу за ребенком до трех лет или нет, поскольку начисление и уплата страховых взносов за нее осуществляется за счет госбюджета.

Справка Finance.ua:

  • Как досрочно прекратить отпуск по уходу за ребенком, если работодатель возражает. Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам труда. Работник может прекратить отпуск по уходу за ребенком, в письменном виде уведомив работодателя о таком решении не позднее чем за 10 календарных дней до дня выхода на работу.
  • Отпуск по уходу за ребенком: какие документы нужно предоставить мужчине, чтобы подтвердить право на него.
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По материалам:
Finance.ua
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