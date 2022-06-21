Восстановление Украины может стоить до 1 триллиона евро, — глава Европейского инвестбанка

Сегодня 20:06 — Казна и Политика

Восстановление Украины может стоить до 1 триллиона евро, — глава Европейского инвестбанка

Украине может понадобиться до 1 трлн евро (1,1 трлн долларов) посторонней помощи, чтобы возместить ущерб, причиненный вторжением россии.

Об этом заявил глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер, пишет Bloomberg.

«Я назвал триллион, потому что увидел в публичном пространстве цифры, которые я считаю совершенно нереальными, когда я смотрю на уровень разрушения в Украине», — сказал Хойер.

На брифинге во Франкфурте он заявил, что Европа «должна сыграть самую большую роль».

Как пишет Bloomberg, эта цифра появляется, когда лидеры ЕС встретятся 23-24 июня в Брюсселе, чтобы обсудить план реконструкции Украины и ее заявку на членство в блоке.

Глава ЕИБ добавил, что банк стремится перераспределить обязательства на сумму от 1-1,5 млрд евро для восстановления Украины. По его словам, он может получить разрешение на это уже на этой неделе.

Отметим, что по последним расчетам проекта «россия заплатит» общая сумма прямого ущерба инфраструктуры составляет $103,9 млрд (по состоянию на 8 июня).

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