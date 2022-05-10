Восстановление рынка недвижимости в условиях войны: что советуют эксперты — Finance.ua

Восстановление рынка недвижимости в условиях войны: что советуют эксперты

Сегодня 09:00 — Недвижимость

До войны сотни людей каждый день по всей Украине с помощью риелторов и нотариусов продавали и покупали недвижимость. Этот рынок в последние годы набирал обороты, а средние цены на жилье только в течение прошлого года, по данным Государственной службы статистики, выросли почти на 17 процентов.

В довоенной столице стоимость квартир в новостройках в 2021 году вообще выросла на сумасшедшие 30 процентов, достигнув семилетнего максимума. Однако в новых реалиях ситуация заметно поменялась.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита сообщил, что основными участниками рынка по продаже и покупке жилья в условиях войны станут переселенцы в западных областях Украины.

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«Мы ожидаем, что переселенцы будут основным триггером активности и рынка купли-продажи недвижимости. В первую очередь интерес к жилой недвижимости вырос в западных регионах, люди достаточно активно интересуются покупкой квартир и жилых домов. Те, кто решил остаться на западной Украине и имеют возможности приобрести, будут покупать, аренда пока дорогое удовольствие. Также жилье может быть интересно и для инвестирования, аренда приносит неплохие доходы», — отметил Юрий Пита.

Советы профессионалов. По словам специалистов на рынке недвижимости, сейчас действительно не лучшее время, чтобы совершать покупку или продажу квартир или домов.

«Сейчас один совет: не спешить с покупкой. Пока не ясно, когда закончатся военные действия и станет возможным капитальное строительство в полном объеме. Вероятно, не все строительные компании останутся на рынке: кто-то обанкротится из-за слабых финансовых резервов для окончания строительства, из-за оттока квалифицированных кадров или других причин покинет рынок. Поэтому риски от покупки жилья увеличиваются», — рассказал эксперт по консалтингу и недвижимости Константин Олейник.

Однако если есть большое желание это сделать, гражданам Украины стоит обратить внимание на некоторые важные нюансы.

По словам адвоката Александра Таламанчука, если покупать недвижимость на первичном рынке, то необходимо:

найти сайт застройщика или сайты, посвященные новостройкам и жилью, и посмотреть: какие из объектов этот застройщик строит еще или уже построил,

соблюдается ли срок сдачи в эксплуатацию объектов строительства, которую информацию размещает на своем сайте,

с какими проблемами сталкиваются владельцы недвижимости, когда получают недвижимость во владение и т.д.

«Кроме того, необходимо запросить у застройщика для просмотра всю документацию на строительство. Среди обязательных документов, которые должны предоставить, должны быть: лицензия на строительные работы, градостроительные условия и ограничения, разрешение на строительство, документы на землю, декларация о начале строительных работ, технические условия на подключение коммуникаций. В случае если застройщик беспрепятственно предоставляет на ознакомление данные документы, это уже хороший знак», — отметил Таламанчук.

Вторичный рынок. По словам эксперта, стоит убедиться, что продавец действительно владелец квартиры. Он должен предоставить подтверждающий это правоустанавливающий документ.

«Просите оригинал, даже нотариальная копия может оказаться ненадежной. В качестве такого документа может быть: договор купли-продажи, дарения, мены, свидетельство о праве на наследство, решение суда. Более того, право собственности должно быть зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Данный реестр доступен на сайте Минюста, и при наличии электронной цифровой подписи можно получить информацию. Реестр существует с 2013 года», — добавил Таламанчук.

Не попасть в аферу. При покупке недвижимости на вторичном рынке очень важно посмотреть историю права собственности на жилье, а также информацию о наличии или отсутствии ограничений возможности продажи такого имущества, наличии информации о земельном участке, возможной информации о собственнике имущества.

Наиболее распространенной мошеннической схемой с недвижимостью во время военного положения стала многочисленная «перепродажа» имущества.

Прогнозы. В настоящее время экономика Украины находится в довольно неопределенном состоянии. Очень сложно прогнозировать на среднесрочную перспективу какое-либо восстановление или рост, пока не завершится кровавая и разрушительная война. Именно поэтому купля-продажа жилья — довольно рискованное занятие.

Государство предоставило возможность тем, кому это действительно нужно, с определенными ограничениями заключать сделки. Однако надо перед столь важным делом взвесить все за и против и хорошо подумать.

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