Восстановление Бучи: город получит полмиллиона евро от итальянского фонда — Finance.ua
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Восстановление Бучи: город получит полмиллиона евро от итальянского фонда

Сегодня 11:49Казна и Политика
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Итальянская неправительственная организация CESVI поможет Буче справиться с последствиями оккупации российскими захватчиками. Она уже выделила полмиллиона евро на восстановление города, и планирует собрать еще за счет благотворительных взносов.
Об этом сообщили в самой CESVI. Там отметили, что первые 500 тыс. евро пойдут на восстановление:
  • коммунальной инфраструктуры;
  • объектов социальной сферы.
«Сумма на восстановление Бучи будет увеличена за счет благотворительных взносов, которые фонд привлекает от частных и государственных доноров. В частности от муниципалитета города Бергамо, где находится его штаб-квартира», — говорится в сообщении.
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При этом подчеркивается, что среди приоритетных направлений восстановления Бучи:
  • отстраивание разрушенной общественной и коммунальной инфраструктуры;
  • отстраивание жилья;
  • переоборудование парков специальной техники (автомобилей скорой помощи, пожарных машин, общественного транспорта) и пр.
В общем же восстановление и отстраивание разрушенной войной инфраструктуры в Украине будет проходить по 14 направлениям. Среди них:
  • коммунальный транспорт и сети;
  • жилищная и медицинская инфраструктура;
  • аэропорты;
  • дороги и т.д.
«Среди наших задач — разработка концепции пространства каждого населенного пункта, исходя из его нужд. Современность, которая изменит советский подход в градостроительстве, архитектуре и планировании территорий Украины — именно такой подход был основой разработки плана восстановления и модернизации страны», — отметил по этому поводу заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По материалам: Обозреватель
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