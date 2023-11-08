Восстанавливать водительское удостоверение можно еще в одной стране — Finance.ua

Восстанавливать водительское удостоверение можно еще в одной стране Сегодня 10:30 — Личные финансы

Восстанавливать водительское удостоверение можно еще в одной стране

Сервисные центры МВД расширили список европейских стран, в которых украинцы имеют возможность восстанавливать утраченные водительские права. Теперь эта услуга стала доступна в ГП «Документ» и в Чехии.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

До этого в Чехии украинские водители только обменивали водительские права. А теперь могут восстанавливать в связи с потерей или кражей.

Как получить услугу

Чтобы восстановить водительское удостоверение в Чехии, необходимо обратиться в подразделение ГП «Документ». Адрес расположения: Прага, площадь Республики 656/8, ТЦ Котва (ОС Kotva).

Для получения услуги необходимо обязательно произвести запись в электронную очередь на сайте ГП «Документ».

Нужно с собой взять пакет документов:

паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе с ним предоставляется выписка о регистрации места жительства лица, или загранпаспорт;

идентификационный номер;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т. п. ) в случае изменения персональных данных;

медицинская справка (на период военного положения не обязательна).

После того как администратор получает нужные документы, гражданина фотографируют.

Далее создается заявка на восстановление водительского удостоверения, которую в Украине рассматривает администратор сервисного центра МВД. В случае одобрения заказчик получает новый документ, отпечатанный на бланке.

Справка Finance.ua:

кроме Чехии, украинские водители имеют возможность восстанавливать и обменивать свои водительские удостоверения в Польше, Германии, Испании и Турции. В Словакии пока доступен исключительно обмен этих документов.

Путешествуя за границу на собственном авто, стоит заранее позаботиться о наличии Зеленой карты, без которой пересечение границы невозможно. Зеленая карта работает как автогражданка, только за границей. Полис покрывает ответственность при возникновении страхового случая. А на Finance.ua можно оформить полис онлайн за 3 минуты и не переплачивать на границе:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.