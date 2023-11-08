Восстанавливать водительское удостоверение можно еще в одной стране — Finance.ua

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Восстанавливать водительское удостоверение можно еще в одной стране

Личные финансы
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Восстанавливать водительское удостоверение можно еще в одной стране
Восстанавливать водительское удостоверение можно еще в одной стране
Сервисные центры МВД расширили список европейских стран, в которых украинцы имеют возможность восстанавливать утраченные водительские права. Теперь эта услуга стала доступна в ГП «Документ» и в Чехии.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
До этого в Чехии украинские водители только обменивали водительские права. А теперь могут восстанавливать в связи с потерей или кражей.

Как получить услугу

Чтобы восстановить водительское удостоверение в Чехии, необходимо обратиться в подразделение ГП «Документ». Адрес расположения: Прага, площадь Республики 656/8, ТЦ Котва (ОС Kotva).
Для получения услуги необходимо обязательно произвести запись в электронную очередь на сайте ГП «Документ».
Нужно с собой взять пакет документов:
  • паспорт гражданина Украины с указанным в нем зарегистрированным местом жительства, а если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то вместе с ним предоставляется выписка о регистрации места жительства лица, или загранпаспорт;
  • идентификационный номер;
  • документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т. п.) в случае изменения персональных данных;
  • медицинская справка (на период военного положения не обязательна).
После того как администратор получает нужные документы, гражданина фотографируют.
Далее создается заявка на восстановление водительского удостоверения, которую в Украине рассматривает администратор сервисного центра МВД. В случае одобрения заказчик получает новый документ, отпечатанный на бланке.

Справка Finance.ua:

  • кроме Чехии, украинские водители имеют возможность восстанавливать и обменивать свои водительские удостоверения в Польше, Германии, Испании и Турции. В Словакии пока доступен исключительно обмен этих документов.
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По материалам:
Finance.ua
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