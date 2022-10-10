Восьмой пакет санкций против рф позволит ЕС наказывать компании и людей из третьих стран — Finance.ua
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Восьмой пакет санкций против рф позволит ЕС наказывать компании и людей из третьих стран

Казна и Политика
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Восьмой пакет санкций против рф позволит ЕС наказывать компании и людей из третьих стран
Восьмой пакет санкций против рф позволит ЕС наказывать компании и людей из третьих стран
Благодаря новому пакету санкций против рф Евросоюз получит возможность наказывать людей и организации из третьих стран, которые помогают москве уклоняться от ограничительных мер.
Об этом сообщает Bloomberg.
Пакет, принятый государствами-членами на прошлой неделе, включает полномочия составлять список «физических или юридических лиц, организаций или органов», способствующих обходу санкций ЕС. Им могут заморозить активы на территории Евросоюза и запретить въезд.
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Меры могут касаться тех, кто, например, импортирует запрещенные российские товары в ЕС через третью страну, скрывая их подлинное происхождение, или экспортирует запрещенные товары в рф.
По словам собеседников, это также потенциально может позволить блоку налагать санкции на граждан ЕС, которые помогают другим уклоняться от ограничений.
Отмечается, что людям и компаниям, базирующимся в ЕС, вероятно, будет трудно вести бизнес с любым попавшим под санкции юридическим или физическим лицом, добавляя новому пакету санкций элемент сдерживания.
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«Мы сможем включить в список лиц, если они обходят санкции. Если они покупают товары в Европейском Союзе, везут их в третьи страны, а затем в россию — это будет обход наших санкций, и эти лица могут быть включены в список», — отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Кроме того, комиссия работает над законодательством, которое позволит конфисковать находящиеся под санкциями активы. Действующие правила предусматривают только их замораживание, а законная возможность конфисковать активы может открыть двери для использования этих средств в послевоенном восстановлении Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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