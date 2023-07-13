Вопреки обстоятельствам: как женщины открывают и ведут бизнес в Украине (инфографика) — Finance.ua

Вопреки обстоятельствам: как женщины открывают и ведут бизнес в Украине (инфографика) Сегодня 20:06 — Личные финансы

Вопреки обстоятельствам: как женщины открывают и ведут бизнес в Украине (инфографика)

Вследствие российской агрессии каждая четвертая женщина-предприниматель была вынуждена остановить свою предпринимательскую деятельность или закрыть бизнес. Но в то же время военное положение стало своеобразным триггером для бизнеса — женщины решительно начали открывать собственное дело и расширять вопреки обстоятельствам.

Об этом говорилось в ходе прошедшей 12 июля в Киеве дискуссии «Сила превращения: женское предпринимательство во время войны».

По результатам опроса, 17 процентов женщин отмечают, что существенно сократилась клиентская база база, 6% сократили объемы производства, еще 7% отсрочили планы по реализации собственных проектов.

Отрасли

Основными отраслями, где женщины планируют создавать бизнес, являются деятельность в сфере услуг, здоровья и красоты, фэшн-индустрии, психологии, организации досуга, сфере производства: легкая и пищевая промышленности.

Целевая аудитория. Это население разных возрастов и категорий. Почти все они ориентируются на потребителей в Украине, только четверть планируют выход на международный рынок.

Вызовы в ведении бизнеса

Среди внешних рисков женщины указывают на проблемы выхода на международный рынок товаров и услуг — 6%; последствия вероятных стихийных бедствий, сложных погодных условий — 3%, сезонный характер производства — 3%.

Внутренние проблемы: ограниченность ресурсов, вовлеченность клиентов, отсутствие профессиональных кадров — отметили 53% женщин.

Источники финансирования бизнесов

53% имеют дополнительные источники финансирования для развития бизнеса, кроме основного источника. А 56% женщин свой стартовый инвестиционный капитал создали за счет собственных средств и сбережений. Еще 15% готовы реинвестировать в развитие бизнеса. 13% предпринимательниц ищут инвесторов и грантов для развития собственного бизнеса.

Уже активный бизнес женщин разнообразный и уникальный, но есть общие черты, которые его объединяют: предоставление услуг на самом высоком уровне качества, потребитель — в центре внимания, индивидуальный подход, удобство и полезность.

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