VOLVO может выпустить электрический универсал — Finance.ua

VOLVO может выпустить электрический универсал Сегодня 04:08 — Фондовый рынок

Уже не секрет, что Mercedes-Benz планирует положить начало убийственной серии, которая, как сообщается, приведет к уничтожению всех моделей в кузове универсал и шутинг-брейк. Но поклонникам таких авто не стоит огорчаться, поскольку универсалы останутся в продуктовых линейках других производителей.

Один из таких автопроизводителей — это Volvo, которая, похоже, планирует выпустить электрический универсал. По этому поводу Уоррен Дэвидсон из Volvo заявил, что они не та компания, которая пренебрегает своим наследием. Он добавил, что, хотя внедорожники чрезвычайно важны для Volvo, однако они не единственная часть того, что выпускает компания.

Его точку зрения поддержал Эрик Северинсон, глава отдела стратегии и управления программами Volvo, который отметил, что некоторые автопроизводители отказались от автомобилей такого типа, но Volvo по-прежнему видит для них сильный рынок. Он добавил, что Volvo славится своими универсалами, хотя на самом деле их покупают только европейцы.

В то же время топ-менеджер намекнул на нового полностью электрического представителя этого сегмента. Вероятно, такая модель будет конкурировать с Audi A6 e-tron Avant, которая, как ожидается, появится вскоре после седана.

uamotors По материалам:

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