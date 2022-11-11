Volvo EX90 — новый электрический флагман компании (фото) Сегодня 03:04 — Технологии&Авто

Volvo EX90 — новый электрический флагман компании (фото), Зображення: mezha.media

Дебютировал электрический кроссовер Volvo EX90, являющийся новым флагманом и задающий направление развития для компании на годы вперед.

Во-первых, о дизайне. Кроссовер Volvo EX90 демонстрирует новый стиль для будущих моделей Volvo: гладкий закрытый «нос», заостренные Т-образные фары, разделенные задние фонари, скрытые аэродинамические дверные ручки.

Во-вторых, о технологиях. Кроссовер Volvo EX90 построен на современной платформе, предусматривающей установку огромного аккумулятора на 111 кВтч (максимальная дистанция пробега — до 600 км) и двух электромоторов для реализации полного привода. В зависимости от выбранной версии суммарная мощность Volvo EX90 может составлять 300 кВт (408 л.с.) или даже 380 кВт (517 л.с.) и 910 Нм крутящего момента.

Изображение: mezha.media

В-третьих, традиционно для Volvo много внимания уделяется удобству салона. Внутри электромобиля Volvo EX90 предусмотрено семь мест для людей, по центру передней панели установлен 14,5-дюймовый дисплей с технологиями Google, а в отделке использованы высококачественные материалы.

Еще одной особенностью Volvo EX90 является готовность электромобиля к высокому уровню автономности (Level 3) — необходимые радары и датчики уже установлены, дело за «софтом» в ближайшем будущем. Да и вообще: электрический кроссовер Volvo EX90 — это большой намек на будущее. Ведь компания обещает, что уже с 2030 года все новые модели Volvo будут только электрическими.

Изображение: mezha.media

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