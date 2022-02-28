Волонтеры запустили интерактивную карту митингов за Украину по всему миру — Finance.ua
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Волонтеры запустили интерактивную карту митингов за Украину по всему миру

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Акция в поддержку Украины в Брюсселе. 26 февраля 2022Акция в поддержку Украины в Брюсселе. 26 февраля 2022, www.golosameriki.com
Чтобы заручиться еще большей поддержкой международного сообщества, волонтеры запустили многоязычную инициативу WorldForUkraine.
Об этом сообщили в пресс-службе Госспецсвязи.
В рамках инициативы они собрали на интерактивной онлайн-карте все митинги в поддержку Украины по всему миру, чтобы побудить местные общины объединяться для организации мероприятий в поддержку Украины.
«Мы умоляем весь мир обуздать агрессора, чтобы защитить наше право на жизнь и свободу. Для этого создан глобальный проект WorldForUkraine — это платформа, объединяющая весь мир, выбирающий мир и справедливость. Протесты, демонстрации, флеш-мобы, информация обо всех активностях против агрессора — на интерактивной карте мира на сайте», — сообщается в пресс-релизе.
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Проект призван морально поддержать украинцев в непростой период и повлиять на правительства выбравших сторону агрессора государств.
Волонтеры запустили интерактивную карту митингов за Украину по всему миру
На карте можно увидеть количество протестных акций в разных уголках мира, а также открыть подробности по клику на конкретную точку.

Как присоединиться

  • Если в вашем городе проходит акция в поддержку нашей страны, то посетите ее и напишите об этом в соцсетях с геолокацией и хештегом WorldForUkraine.
  • Самостоятельно организуйте такую акцию в поддержку Украины, публикуйте это в соцсетях с геолокацией и добавляйте хештег WorldForUkraine.
  • Разошлите эту информацию как можно более широкому кругу людей, рассказывайте друзьям и близким за границей о проекте, делитесь ссылкой на сайт.
По материалам: ain.ua
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