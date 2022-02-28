Волонтеры запустили интерактивную карту митингов за Украину по всему миру — Finance.ua

Волонтеры запустили интерактивную карту митингов за Украину по всему миру

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Акция в поддержку Украины в Брюсселе. 26 февраля 2022, www.golosameriki.com

Чтобы заручиться еще большей поддержкой международного сообщества, волонтеры запустили многоязычную инициативу WorldForUkraine.

Об этом сообщили в пресс-службе Госспецсвязи.

В рамках инициативы они собрали на интерактивной онлайн-карте все митинги в поддержку Украины по всему миру, чтобы побудить местные общины объединяться для организации мероприятий в поддержку Украины.

«Мы умоляем весь мир обуздать агрессора, чтобы защитить наше право на жизнь и свободу. Для этого создан глобальный проект WorldForUkraine — это платформа, объединяющая весь мир, выбирающий мир и справедливость. Протесты, демонстрации, флеш-мобы, информация обо всех активностях против агрессора — на интерактивной карте мира на сайте», — сообщается в пресс-релизе.

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Проект призван морально поддержать украинцев в непростой период и повлиять на правительства выбравших сторону агрессора государств.

На карте можно увидеть количество протестных акций в разных уголках мира, а также открыть подробности по клику на конкретную точку.

Как присоединиться

Если в вашем городе проходит акция в поддержку нашей страны, то посетите ее и напишите об этом в соцсетях с геолокацией и хештегом WorldForUkraine.

Самостоятельно организуйте такую акцию в поддержку Украины, публикуйте это в соцсетях с геолокацией и добавляйте хештег WorldForUkraine.

Разошлите эту информацию как можно более широкому кругу людей, рассказывайте друзьям и близким за границей о проекте, делитесь ссылкой на сайт.

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