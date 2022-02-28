Волонтеры запустили интерактивную карту митингов за Украину по всему миру — Finance.ua

Акция в поддержку Украины в Брюсселе. 26 февраля 2022, www.golosameriki.com
Чтобы заручиться еще большей поддержкой международного сообщества, волонтеры запустили многоязычную инициативу WorldForUkraine.
Об этом сообщили в пресс-службе Госспецсвязи.
В рамках инициативы они собрали на интерактивной онлайн-карте все митинги в поддержку Украины по всему миру, чтобы побудить местные общины объединяться для организации мероприятий в поддержку Украины.
«Мы умоляем весь мир обуздать агрессора, чтобы защитить наше право на жизнь и свободу. Для этого создан глобальный проект WorldForUkraine — это платформа, объединяющая весь мир, выбирающий мир и справедливость. Протесты, демонстрации, флеш-мобы, информация обо всех активностях против агрессора — на интерактивной карте мира на сайте», — сообщается в пресс-релизе.