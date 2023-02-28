Volkswagen выпустит 680-сильный электрический спорткар на новой платформе — Finance.ua
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Volkswagen выпустит 680-сильный электрический спорткар на новой платформе

Фондовый рынок
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Технологическое подразделение группы Volkswagen объявило, что в дополнение к батареям и электромоторам собирается самостоятельно разрабатывать для электромобилей инверторы и системы управления температурным режимом.
Новые технологии станут частью платформы MEB следующего поколения, пока известную как MEB-Plus или MEB Evo. Эти узлы собираются использовать даже для производства спорткара мощностью более 500 киловатт (680 л.с.).
Один 680-сильный электрический спорткар в Volkswagen уже есть. Это двухмоторный гоночный прототип ID.R, который установил несколько рекордов на разных трассах. Производитель неоднократно заявлял, что изначально созданные для соревнований технологии могут найти применение в гражданских машинах семейства ID: в частности, упоминались купе и родстер.
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Сама платформа MEB нового поколения должна помочь компании снизить себестоимость производства батарейных машин на 20 процентов. На ней, в частности, будет построен следующий Golf и кроссовер ID. Tiguan: оба появятся примерно в середине десятилетия. Среди прочего они будут отличаться батареями с более высокой скоростью зарядки.
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Концерн Volkswagen намерен представить новую стратегию развития. Она предусматривает ускоренный переход на выпуск электромобилей, а также новые инициативы по самостоятельной разработке программного обеспечения.
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По материалам:
uamotors
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