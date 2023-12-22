Volkswagen вынужденно идет на упрощение разработки новых авто — Finance.ua

Volkswagen вынужденно идет на упрощение разработки новых авто 22.12.2023, 01:11 — Технологии&Авто

Volkswagen вынужденно идет на упрощение разработки новых авто

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen обнародовал план сокращения расходов на 10 миллиардов евро, анонсированный в конце прошлого месяца, когда глава легкового подразделения концерна Томас Шефер заявил, что Volkswagen в нынешнем виде более неконкурентоспособен.

Наибольшей экономии компании потребуют масштабные сокращения персонала — как работников, так и административного состава. Под увольнение попадут все работники, рожденные в 1967 году и старшие, а также инвалиды, рожденные с 1968 года.

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Из состава администрации будет уволена пятая часть сотрудников. Компания на неопределенный срок введет запрет на заключение новых постоянных трудовых договоров.

Будет значительно сокращена программа разработки новых автомобилей. По срокам — не более 36 месяцев вместо допустимых до 50. Количество прототипов в тестовой программе будет уменьшено вдвое, просмотрят подходы к закупкам, снизят трудоемкость производственных процессов, сократят гарантийные обязательства по автомобилям.

Ampercar По материалам:

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