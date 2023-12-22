Volkswagen вынужденно идет на упрощение разработки новых авто — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Volkswagen вынужденно идет на упрощение разработки новых авто

Технологии&Авто
17
Volkswagen вынужденно идет на упрощение разработки новых авто
Volkswagen вынужденно идет на упрощение разработки новых авто
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen обнародовал план сокращения расходов на 10 миллиардов евро, анонсированный в конце прошлого месяца, когда глава легкового подразделения концерна Томас Шефер заявил, что Volkswagen в нынешнем виде более неконкурентоспособен.
Наибольшей экономии компании потребуют масштабные сокращения персонала — как работников, так и административного состава. Под увольнение попадут все работники, рожденные в 1967 году и старшие, а также инвалиды, рожденные с 1968 года.
Читайте также
Из состава администрации будет уволена пятая часть сотрудников. Компания на неопределенный срок введет запрет на заключение новых постоянных трудовых договоров.
Будет значительно сокращена программа разработки новых автомобилей. По срокам — не более 36 месяцев вместо допустимых до 50. Количество прототипов в тестовой программе будет уменьшено вдвое, просмотрят подходы к закупкам, снизят трудоемкость производственных процессов, сократят гарантийные обязательства по автомобилям.
По материалам:
Ampercar
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.