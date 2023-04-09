Volkswagen снимет с производства еще одну популярную модель — Finance.ua
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Volkswagen снимет с производства еще одну популярную модель

Фондовый рынок
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Volkswagen снимет с производства еще одну популярную модель
Volkswagen снимет с производства еще одну популярную модель
Следом за седаном Passat линейку Volkswagen оставит еще одна культовая для бренда модель — хэтчбек Golf. Став родоначальником одноименного «гольф-класса» (C-класс), он внес неоценимый вклад в развитие и имидж немецкого автопроизводителя.
«Жить» знаменитому «Гольфу» осталось недолго — только до 2028 года. Именно такой термин в интервью немецкому ресурсу Automobilwoche указал глава подразделения Volkswagen Passenger Cars Томас Шефер.
Как стало известно, в следующем году актуальную версию Volkswagen Golf ждет еще один рестайлинг, а через четыре года он покинет линейку бренда и прекратит свое существование. Его наследником станет электромобиль, информация о котором появится чуть позже.
Volkswagen Golf производится немецким концерном Volkswagen AG с 1974 года. Придя на замену знаменитому «Жуку», автомобиль стал самой успешной моделью Volkswagen.
Ранее сообщалось, что Volkswagen прекратит производство седана Passat в Европе уже в 2023 году.
По материалам:
mmr.ua
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