Volkswagen снимет с производства еще одну популярную модель — Finance.ua

Volkswagen снимет с производства еще одну популярную модель Сегодня 22:30 — Фондовый рынок

Volkswagen снимет с производства еще одну популярную модель

Следом за седаном Passat линейку Volkswagen оставит еще одна культовая для бренда модель — хэтчбек Golf. Став родоначальником одноименного «гольф-класса» (C-класс), он внес неоценимый вклад в развитие и имидж немецкого автопроизводителя.

«Жить» знаменитому «Гольфу» осталось недолго — только до 2028 года. Именно такой термин в интервью немецкому ресурсу Automobilwoche указал глава подразделения Volkswagen Passenger Cars Томас Шефер.

Как стало известно, в следующем году актуальную версию Volkswagen Golf ждет еще один рестайлинг, а через четыре года он покинет линейку бренда и прекратит свое существование. Его наследником станет электромобиль, информация о котором появится чуть позже.

Volkswagen Golf производится немецким концерном Volkswagen AG с 1974 года. Придя на замену знаменитому «Жуку», автомобиль стал самой успешной моделью Volkswagen.

Ранее сообщалось, что Volkswagen прекратит производство седана Passat в Европе уже в 2023 году.

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