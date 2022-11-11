Volkswagen разработал офисное кресло с электромотором — Finance.ua

Volkswagen разработал офисное кресло с электромотором 11.11.2022, 00:28 — Технологии&Авто

Volkswagen разработал офисное кресло с электромотором

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen разработал офисное кресло, оснащенное электродвигателем, фарами и звуковым сигналом.

Об этом сообщает New Atlas.

Максимальная скорость этого транспортного средства составляет 20 км/ч, а запас хода — 12 км. Управление осуществляется путём нажатия специальных педалей.

Кроме того, у кресла есть камера заднего вида и датчики приближения на 360 градусов. Также модель оснащена встроенной мультимедийной системой. Не обошлось и без подогрева сиденья и отсека для документов.

Отмечается, что компания не указала стоимость нового кресла. Однако в некоторых автосалонах компании можно пройти тест-драйв.

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