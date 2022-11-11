Volkswagen разработал офисное кресло с электромотором — Finance.ua

Volkswagen разработал офисное кресло с электромотором
Немецкий автомобильный концерн Volkswagen разработал офисное кресло, оснащенное электродвигателем, фарами и звуковым сигналом.
Об этом сообщает New Atlas.
Максимальная скорость этого транспортного средства составляет 20 км/ч, а запас хода — 12 км. Управление осуществляется путём нажатия специальных педалей.
Кроме того, у кресла есть камера заднего вида и датчики приближения на 360 градусов. Также модель оснащена встроенной мультимедийной системой. Не обошлось и без подогрева сиденья и отсека для документов.
Отмечается, что компания не указала стоимость нового кресла. Однако в некоторых автосалонах компании можно пройти тест-драйв.
Поделиться новостью