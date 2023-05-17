Volkswagen продает российские активы по цене до 125 миллионов евро — Finance.ua

Volkswagen продает российские активы по цене до 125 миллионов евро Сегодня 04:45 — Фондовый рынок

Volkswagen продает российские активы по цене до 125 миллионов евро

российские власти одобрили продажу российских активов концерна Volkswagen местному автодилерскому холдингу «Авилон» в рамках сделки по сниженной цене, демонстрирующей проблемы, с которыми сталкиваются западные компании при выходе из россии.

Об этом пишет Financial Times.

«В прошлом году россия ввела ряд жестких критериев для выходящих из страны западных компаний, включая продажу со скидкой не менее 50 процентов и „добровольное пожертвование“ в российскую военную казну», — пишет газета.

Стоимость продажи не превысит 125 млн евро, пишет российский «Интерфакс».

VW отказался комментировать эту цифру.

Напомним, правительственная комиссия россии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу завода Volkswagen под Калугой местному автодилерскому холдингу «Авилон».

Завод Volkswagen в технопарке «Грабцево» под Калугой был запущен в режиме крупноузловой сборки в 2007 году.

Через два года он перешел на выпуск автомобилей по полному циклу, охватывающему сварку, покраску и сборку. Предприятие может производить до 225 000 машин в год.

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Економічна Правда По материалам:

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