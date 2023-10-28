Volkswagen прекратит продажи авто с ДВС в Норвегии в следующем году — Finance.ua

Volkswagen прекратит продажи авто с ДВС в Норвегии в следующем году Сегодня 06:10 — Технологии&Авто

Volkswagen прекратит продажи авто с ДВС в Норвегии в следующем году

Норвегия является одним из лидеров перехода на электрические автомобили. Уже сейчас в стране регистрация новых авто в 80% приходится именно на электромобили. Более того, правительство хочет достичь 100% уже в 2025 году. Volkswagen уже делает такую ​​цель более близкой, прекращая продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, начиная с 2024 года.

Как сообщает electrive, немецкий производитель планировал такой отказ еще в прошлом году, а в этот раз подтвердил свои намерения. Поэтому последний автомобиль Volkswagen с ДВС локальный дилер Møller Mobility Group продаст в декабре текущего года, после чего в ассортименте останутся исключительно электрокары.

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Импортер работает с автомобилями Volkswagen с 1948 года и таким образом отмечает 75-летие бренда в Норвегии. За это время было продано 1,1 миллиона машин, 102 тысячи из которых являются электрокарами производителя, которые норвежцы покупали в течение последних десяти лет.

«Празднование такого события, избавляясь от иконических моделей из нашего портфолио, может показаться странным. Однако с течением времени это была амбициозная и важная инициатива. Наша цель заключалась в том, чтобы стимулировать изменения, которые, по нашему мнению, чрезвычайно важны», — комментирует директор компании Harald A. Møller AS Ульф Торе Хекнеби.

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За последний год VW ID.4 в Норвегии занимает второе место в продажах авто в целом. На конец сентября было зарегистрировано 5 832 новых автомобиля. ID.3 в количестве 2615 штук, заняла восьмое место в зачете. «Братья по концерну» также есть в десятке самых популярных: третье место занимает Skoda Enyaq (4362 регистраций), а десятое — Audi Q4 e-tron (2145). Однако с поразительным отрывом лидерство принадлежит Tesla Model Y — 19 575 новых регистраций.

Хекнеби также добавил, что продажа последнего Golf в этом году не только станет окончанием одной эры, но и началом другой. Компания призывает всех серьезно рассмотреть как следующее авто именно электрокар, ведь «переход на электромобиль является решающим шагом в уменьшении углеродного следа человека и важным общим вкладом в борьбу с изменением климата».

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