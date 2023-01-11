Volkswagen представил новый электромобиль с запасом хода 700 км (фото) — Finance.ua

Volkswagen представил новый электромобиль с запасом хода 700 км (фото) Сегодня 03:19 — Технологии&Авто

Volkswagen представил новый электромобиль с запасом хода 700 км (фото)

На выставке в Лас-Вегасе компания Volkswagen представила электрический седан ID.7.

Пока известно, что перед нами достаточно большой седан длиной под 5 м, который заменит в линейке Volkswagen модель Passat. На презентации в Лас-Вегасе было сказано, что запас хода у машины составит около 700 км на одном заряде.

Других характеристик производитель не разглашает, но сама платформа MEB, на которой Volkswagen строит свои электромобили, подразумевала задний или полный привод и суммарную мощность электромоторов до 306 лошадиных сил. Однако ID.7 получит уже модернизированное шасси MEB+, поэтому ожидается улучшение характеристик.

Продажи электрического седана Volkswagen ID.7 стартуют в первой половине 2023 года.

Напомним, компания Volkswagen отключила российские СТО и своих официальных дилеров в рф от фирменных сервисных программ и баз данных.

Отметим, в конце прошлого года в сети появились первые шпионские фото Volkswagen Tiguan нового поколения.

Ampercar По материалам:

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