Volkswagen представил новый электромобиль с запасом хода 700 км (фото) — Finance.ua
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Volkswagen представил новый электромобиль с запасом хода 700 км (фото)

Технологии&Авто
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Volkswagen представил новый электромобиль с запасом хода 700 км (фото)
Volkswagen представил новый электромобиль с запасом хода 700 км (фото)
На выставке в Лас-Вегасе компания Volkswagen представила электрический седан ID.7.
Пока известно, что перед нами достаточно большой седан длиной под 5 м, который заменит в линейке Volkswagen модель Passat. На презентации в Лас-Вегасе было сказано, что запас хода у машины составит около 700 км на одном заряде.
Volkswagen представил новый электромобиль с запасом хода 700 км (фото)
Других характеристик производитель не разглашает, но сама платформа MEB, на которой Volkswagen строит свои электромобили, подразумевала задний или полный привод и суммарную мощность электромоторов до 306 лошадиных сил. Однако ID.7 получит уже модернизированное шасси MEB+, поэтому ожидается улучшение характеристик.
Продажи электрического седана Volkswagen ID.7 стартуют в первой половине 2023 года.
Volkswagen представил новый электромобиль с запасом хода 700 км (фото)
Напомним, компания Volkswagen отключила российские СТО и своих официальных дилеров в рф от фирменных сервисных программ и баз данных.
Отметим, в конце прошлого года в сети появились первые шпионские фото Volkswagen Tiguan нового поколения.
По материалам:
Ampercar
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