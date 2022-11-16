Volkswagen Polo 2023 получил бюджетную версию за $15 000 — Finance.ua

Volkswagen Polo 2023 получил бюджетную версию за $15 000 Сегодня 02:38 — Технологии&Авто

Volkswagen Polo 2023 получил бюджетную версию за $15 000, Фото: Volkswagen

Линейку Volkswagen Polo 2023 года дополнила новая начальная версия Track. Бюджетный хэтчбек В-класса поступает в продажу по цене от 15 000 долларов и будет предназначен, прежде всего, для развивающихся стран.

Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Новый Volkswagen Polo Track сохраняет знакомый солидный дизайн и отличается от других версий модели только деталями. У него особенная решетка радиатора, а часть деталей бамперов не окрашена. Для удешевления авто отказались от светодиодной передней оптики и установили 15-дюймовые стальные диски с колпаками.

Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen Polo Track сохраняет знакомую компоновку, но материалы отделки здесь проще. Кроме того, хэтчбек не имеет сенсорного дисплея, а вместо виртуальной приборной панели установлены привычные циферблаты.

Тем не менее, комплектация Volkswagen Polo Track не так уж бедна. Она учитывает центральный замок, электростеклоподъемники, аудиосистему с управлением кнопками на руле, кондиционер, Bluetooth, два USB-порта. Также предусмотрены 4 подушки безопасности и система стабилизации ESP.

Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Polo Track доступен только с 1,0-литровым 84-сильным бензиновым двигателем. Хэтчбек оснащают исключительно 5-ступенчатой механической КПП.

Фокус По материалам:

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