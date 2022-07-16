Volkswagen показал обновленное кросс-купе Teramont X (Фото) — Finance.ua
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Volkswagen показал обновленное кросс-купе Teramont X (Фото)

Технологии&Авто
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Volkswagen раскрыл облик обновленного Teramont X для китайского рынка. Купевидный кроссовер преобразился за счет новых фар и фонарей, а также получил эмблемы с подсветкой.
Помимо светотехники, рестайлинговую машину выделяют другая решетка радиатора и глянцевая панель на пятой двери, визуально объединяющая фонари.
Volkswagen показал обновленное кросс-купе Teramont X (Фото)
На фото кроссовер представлен в версии 530 V6 с пакетом R-Line. Такой Teramont X также отличается более агрессивным обвесом, чёрными дисками и почти полным отсутствием хромированных элементов в интерьере.
Снимков интерьера обновленного кросс-купе пока нет. Моторная гамма останется неизменной — с базовым двухлитровым турбомотором на 186 л.с. и 320 Нм, 220-сильной (350 Нм) его версией и 2,5-литровой «шестеркой» мощностью 299 сил при 500 Нм крутящего момента. Пару всем двигателям составляют «работы», с начальным мотором Teramont X будет переднеприводным.

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По материалам:
MMR
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