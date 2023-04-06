Volkswagen подтвердил отказ от Golf. Девятого поколения не будет — Finance.ua

Volkswagen подтвердил отказ от Golf. Девятого поколения не будет Сегодня 03:03 — Технологии&Авто

Volkswagen подтвердил отказ от Golf. Девятого поколения не будет

Компания Volkswagen распрощается с Golf. Быструю отставку культовой модели анонсировал генеральный директор Volkswagen Томас Шефер. Девятого поколения не будет.

До конца 2023 года Volkswagen планирует выпустить Passat нового поколения в кузове универсал и Tiguan. Еще через год немецкая марка представит обновленный T-Roc. По словам Шефера, это будут последние новые автомобили Volkswagen из ДВС. После этого разработка топливных машин остановится.

Что касается Golf, то модели восьмого поколения, представленной в 2019 году, обещано большое обновление в 2024-м. В таком виде он должен остаться конкурентоспособным до конца десятилетия.

Девятого «Гольфа» из ДВС в планах Volkswagen нет, хотя компания не собирается отказываться от легендарного имени. Ожидается, что оно перейдет по наследству полностью «зеленому» автомобилю, который не подвергнется запрету на бензиновые и дизельные машины в Европе, но это будет уже совсем другая история, не имеющая ничего общего с Golf, который мы знаем.

Причем Golf на электрической платформе MEB (Modularer Elektrifizierungsbaukasten), являющейся основой нынешних «электричек», не планируется. Он будет построен на новой платформе Scalable Systems Platform (SSP) и появится после 2028 года.

Также Шефер снова намекнул на близкий конец Polo из-за будущего вступления в силу экологического стандарта «Евро-7». Новые нормы сделают бюджетный автомобиль слишком дорогим, поэтому его производство и продажа, вероятно, потеряет всякий смысл, сказал гендиректор Volkswagen.

По материалам: https://www.avtomir.ua/

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