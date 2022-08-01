Volkswagen объявил об отзыве более 43 тыс. популярных моделей — Finance.ua

Volkswagen объявил об отзыве более 43 тыс. популярных моделей 01.08.2022, 00:05 — Технологии&Авто

Volkswagen объявил об отзыве более 43 тыс. популярных моделей

На сервис должны заехать Golf, Tiguan, Jetta и другие модели, выпущенные в 2021 и 2022 годах.

Volkswagen объявил об отзыве более 43 тыс. автомобилей разных моделей из-за проблем с камерами заднего вида. Пока отзыв касается только рынка США, но не исключено, что в будущем он распространится и на другие рынки сбыта. На сервис должны заехать Golf GTI, седаны Jetta и Arteon, кроссоверы Tiguan, Taos, Atlas и Atlas Cross Sport, произведенные в 2021-2022 годах.

Проблема в данном случае не связана с камерой заднего вида, а с программным обеспечением. Из-за ошибок изображение могло не передаваться на центральный дисплей. Потому дилеры Volkswagen просто установят на машины новую прошивку.

В американской Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) уверяют, что ежегодно в США 210 человек погибают и около 15 тыс. получают травмы из-за того, что водители сдают задним ходом и не видят, что находится позади машины. Именно поэтому в NHTSA настаивают, чтобы все в новых автомобилях были камеры заднего вида и парктроники, которые будут предупреждать водителей о появлении за машинами людей или препятствий.

MMR По материалам:

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