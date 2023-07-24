Volkswagen хочет убрать в своих автомобилях переключатели поворотов — Finance.ua

Volkswagen хочет убрать в своих автомобилях переключатели поворотов Сегодня 04:07 — Технологии&Авто

Volkswagen хочет убрать в своих автомобилях переключатели поворотов

Менее чем через месяц после того как Volkswagen признал, что было неправильно удалять механические кнопки в своих последних автомобилях, стало известно, что немецкий производитель рассматривает возможность удаления переключателей поворотов.

Подробности

Volkswagen подал заявку на патент в Немецкое ведомство по патентам и товарным знакам на руль, который имеет ряд ключевых кнопок внутри обода, включая кнопки поворотов, освещения и круиз-контроля.

Веб-сайт CarBuzz обнаружил, что кнопки будут расположены примерно в положениях «10 часов» и «2 часа», а индикаторы будут светиться как цифры на часах, чтобы показать водителю, какие функции активированы.

Однако элементы управления будут многоразовыми. Водителю нужно будет сначала выбрать «первые рабочие элементы» с помощью физической кнопки, которая затем будет подсвечивать такие настройки, как фары и дальний свет.

Не понятно, сделает ли такая система управление автомобилем проще, безопаснее и легче для водителя, или станет шагом назад. Если водитель выбрал другую кнопку для «второстепенных элементов управления», он сменил бы кнопки на другой набор функций, например информационно-развлекательный или круиз-контроль.

Это похожая идея на кнопку «shift» на клавиатурах компьютеров.

Согласно отчету, Volkswagen утверждает, что новый дизайн избавит водителей от необходимости снимать руки с руля, а также будет иметь преимущества в дизайне и производстве, а также уменьшит количество механических компонентов, изготовленных для каждого автомобиля.

Читайте также Volkswagen обновил свой популярный компактный кроссовер: что нового

В последние годы Volkswagen стал предметом широкой критики после того, как он убрал механические кнопки из своих моделей, при этом пассажиры имели доступ к основным функциям только через его информационно развлекательную систему или с помощью тактильных кнопок, заставляя водителей отвлекать свое внимание от дороги, а не находить кнопки на ощупь.

В интервью британскому изданию Autocar в июне 2023 года генеральный директор Volkswagen Томас Шефер признал, что решение было неверным и находится в процессе отмены.

«У нас были разочарованы клиенты, которых не стоило разочаровывать. Поэтому сейчас мы потратили много времени — на действительно систематическую работу — над тем, к каким функциям клиент обычно прикасается при пользовании автомобилем».

Хотя автомобильные компании часто патентуют проекты и технологии для защиты своих идей, это не гарантия того, что они станут реальностью на будущих моделях.

Сколько бы ни стоило ваше авто, главное при путешествиях — ваша безопасность. Поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.