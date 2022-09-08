Volkswagen готовит обновленный Passat — Finance.ua

Volkswagen готовит обновленный Passat Сегодня 04:20 — Технологии&Авто

Немецкий автопроизводитель Volkswagen находится в стадии реконфигурации своего модельного ряда. Известно, что немцы работают над новым поколением Passat Variant. Семейная модель находится в стадии разработки и станет одной из новинок 2024 года.

Ожидается, что у Volkswagen Passat Variant будет более современный дизайн: немецкие стилисты делают ставку на более тонкие фары с некоторым влиянием Volkswagen ID.

Передний бампер будет иметь большую решетку для вентиляции и охлаждения силовой установки. Ожидается небольшое увеличение практически всех размеров кузова, кроме высоты, которая снизится на несколько миллиметров.

Производитель также стремится к большей вместительности салона, особенно на задних сиденьях с большим пространством для ног и локтей. Но больше всего будет выделяться дизайн приборной панели. Как известно, Volkswagen полностью меняет дизайн своих интерьеров, делая ставку на цифровизацию и минимализм. Центральная консоль привлечет больше внимания благодаря большому сенсорному экрану мультимедийной платформы, а также маленькому рычагу переключения передач и поворотному селектору режимов движения на основе трансмиссионного тоннеля.

Новый универсал будет представлен во второй половине 2023 г. и поступит в продажу в первой половине 2024 г. с рядом бензиновых и дизельных двигателей, которые будут работать с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением и 7-ступенчатой DSG.

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