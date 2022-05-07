Volkswagen, Cupra и Skoda показали эскизы доступных электромобилей, которые выйдут в 2025 году — Finance.ua
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Volkswagen, Cupra и Skoda показали эскизы доступных электромобилей, которые выйдут в 2025 году

Сегодня 23:12Технологии&Авто
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Volkswagen, Cupra и Skoda показали эскизы доступных электромобилей, которые выйдут в 2025 годуVolkswagen, Cupra и Skoda показали эскизы доступных электромобилей, которые выйдут в 2025 году
Volkswagen Group поделилась эскизами дизайна трех электромобилей, которые она выпустит примерно через три года. Это будут доступные по цене электромобили, которые станут прямой заменой VW e-up!, Skoda Citigo-e iV и SEAT Mii Electric. Эти автомобили будут собираться в Испании.
Автомобиль VW отличается от предыдущих версий ID. У него не столь неказистые формы, чем у показанного в сентябре 2021 концепта Life. Ходили слухи, что электромобиль изначального уровня будет полностью переделан и, похоже, что они были точными.
Volkswagen, Cupra и Skoda показали эскизы доступных электромобилей, которые выйдут в 2025 году
Тизер Cupra нельзя назвать новинкой, эскиз уже демонстрировался в 2021 году. Электромобиль похож на концепт UrbanRebel, дебютировавший в прошлом году. Однако не следует ожидать такого же агрессивного стиля, поскольку серийная версия будет смягчена. Не исключено, что в разработке находится «горячая» модификация, но маловероятно, что у нее будет двигатель мощностью 429 лошадиных сил, как у концепта.
Volkswagen, Cupra и Skoda показали эскизы доступных электромобилей, которые выйдут в 2025 году
Эскиз электромобиля Skoda выглядит наиболее практичным среди показанных изображений. У него квадратная форма, что позволит обеспечить больше места в салоне для пассажиров и их груза. Большие колесные арки дают основания предполагать, что у него будут черты кроссовера.
Все эти электромобили будут основываться на новой платформе MEB Small. Она предполагает использование одного электродвигателя для ведущих передних колес. Нынешние электромобили на базе платформы MEB заднеприводные, хотя в некоторых версиях предлагается опциональный двигатель для передних колес, что позволяет реализовать полноприводность. VW Group уже заявила, что новая волна электромобилей будет предлагаться по цене от €20 тыс., а топовые комплектации будут достигать цены около €25 тыс.
По материалам: ITC.ua
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