Военным рассказали об ошибках в зачислении лет службы — это влияет на пенсию Сегодня 21:17 — Личные финансы

Военным рассказали об ошибках в зачислении лет службы — это влияет на пенсию

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал, что бывают случаи, когда при исчислении календарной выслуги лет учитывают не все годы службы бывшим военнослужащим. Там объяснили, как поступить.

В стране пенсионные вопросы военных регулирует Закон № 2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». В документе прописано, как происходит назначение и начисление пенсии по выслуге лет военным рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, кроме срочной службы. Согласно ему, пенсионное обеспечение финансируется из госбюджета и рассчитывается следующим образом:

за 25 лет выслуги — 50% денежного довольствия военного за последние два года службы плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги;

при достижении 45 лет и стажа 25 лет, из которых служба составляет не менее 12 лет и шесть месяцев — 50% денежного довольствия за последние два года плюс 1% за каждый год дополнительной выслуги;

при увольнении военного по состоянию здоровья при наличии 25 лет выслуги — 55% денежного довольствия плюс 3% за каждый год дополнительной выслуги.

По закону максимальная пенсия по выслуге лет уволенного военного может составлять 70% от его денежного довольствия за последние два года службы. У военных, которые на время службы были ликвидаторами аварии на Чернобыльской аварии и отнесены к категории 1, максимальный размер пенсии может достигать 100% денежного довольствия, к категории 2 — чуть меньше, 95%.

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При этом мобилизованные граждане, в прошлом не проходившие службу, не имеют права на получение пенсии по выслуге лет для уволенных военных, предусмотренной законом № 2262-XII. Соответствующее право могут получить только если после окончания войны продолжат служить в рядах сил обороны и безопасности до получения минимальной необходимой для выхода на пенсию выслуги — 12,5 лет.

Участникам боевых действий, у которых нет необходимого количества лет военной службы, разрешается досрочно выходить на пенсию:

мужчинам в 55 лет — общий стаж 25 лет;

женщинам в 50 лет — общий стаж 20 лет.

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В то же время в ПФУ объяснили, что подготовку документов для назначения пенсий военнослужащим (кроме срочной службы), в частности, документов о продолжительности выслуги лет, осуществляют уполномоченные органы министерств и ведомств, где граждане проходили военную службу.

Поэтому с вопросом по исчислению сроков выслуги лет военного необходимо обращаться в территориальный центр комплектования и соцподдержку по месту жительства.

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