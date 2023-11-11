Военным рассказали об ошибках в зачислении лет службы — это влияет на пенсию
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказал, что бывают случаи, когда при исчислении календарной выслуги лет учитывают не все годы службы бывшим военнослужащим. Там объяснили, как поступить.
Об этом сообщает издание «Зеркало недели».
В стране пенсионные вопросы военных регулирует Закон № 2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». В документе прописано, как происходит назначение и начисление пенсии по выслуге лет военным рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, кроме срочной службы. Согласно ему, пенсионное обеспечение финансируется из госбюджета и рассчитывается следующим образом:
- за 25 лет выслуги — 50% денежного довольствия военного за последние два года службы плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги;
- при достижении 45 лет и стажа 25 лет, из которых служба составляет не менее 12 лет и шесть месяцев — 50% денежного довольствия за последние два года плюс 1% за каждый год дополнительной выслуги;
- при увольнении военного по состоянию здоровья при наличии 25 лет выслуги — 55% денежного довольствия плюс 3% за каждый год дополнительной выслуги.
По закону максимальная пенсия по выслуге лет уволенного военного может составлять 70% от его денежного довольствия за последние два года службы. У военных, которые на время службы были ликвидаторами аварии на Чернобыльской аварии и отнесены к категории 1, максимальный размер пенсии может достигать 100% денежного довольствия, к категории 2 — чуть меньше, 95%.
При этом мобилизованные граждане, в прошлом не проходившие службу, не имеют права на получение пенсии по выслуге лет для уволенных военных, предусмотренной законом № 2262-XII. Соответствующее право могут получить только если после окончания войны продолжат служить в рядах сил обороны и безопасности до получения минимальной необходимой для выхода на пенсию выслуги — 12,5 лет.
Участникам боевых действий, у которых нет необходимого количества лет военной службы, разрешается досрочно выходить на пенсию:
- мужчинам в 55 лет — общий стаж 25 лет;
- женщинам в 50 лет — общий стаж 20 лет.
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В то же время в ПФУ объяснили, что подготовку документов для назначения пенсий военнослужащим (кроме срочной службы), в частности, документов о продолжительности выслуги лет, осуществляют уполномоченные органы министерств и ведомств, где граждане проходили военную службу.
Поэтому с вопросом по исчислению сроков выслуги лет военного необходимо обращаться в территориальный центр комплектования и соцподдержку по месту жительства.
Что делать мобилизованному ФЛП 🧐
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