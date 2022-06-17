Военным частям для выплаты денежного довольствия перечислили более 60 млрд грн — Finance.ua
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Военным частям для выплаты денежного довольствия перечислили более 60 млрд грн

Сегодня 09:19Казна и Политика
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За половину июня в воинские части Министерство обороны Украины перечислило уже более 60 миллиардов грн для выплаты денежного довольствия.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр во время брифинга.
«Фактически за половину июня в воинские части Министерство обороны Украины перечислило уже более 60 миллиардов грн, из которых почти 26 — это дополнительное вознаграждение за непосредственное участие в боевых действиях. Перечисление средств будет осуществляться Министерством обороны до 20 июня, и на следующем брифинге я смогу предоставить окончательную цифру, которую мы перечислили за май в июне», — рассказала Маляр.
Напомним, в Министерстве обороны ранее подробно рассказали о том, как начисляется зарплата военнослужащего в зависимости от того, участвует ли он в боевых действиях или нет.
По словам министра Алексея Резникова, денежные выплаты, которые сейчас получают наши военные, состоят из двух частей. Первая часть — это ежемесячное денежное довольствие, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой и т.д. Вторая часть — это дополнительное денежное вознаграждение, установленное по инициативе президента на период военного положения.

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По материалам: УНН
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