Военным частям для выплаты денежного довольствия перечислили более 60 млрд грн — Finance.ua

Военным частям для выплаты денежного довольствия перечислили более 60 млрд грн

Сегодня 09:19 — Казна и Политика

За половину июня в воинские части Министерство обороны Украины перечислило уже более 60 миллиардов грн для выплаты денежного довольствия.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр во время брифинга.

«Фактически за половину июня в воинские части Министерство обороны Украины перечислило уже более 60 миллиардов грн, из которых почти 26 — это дополнительное вознаграждение за непосредственное участие в боевых действиях. Перечисление средств будет осуществляться Министерством обороны до 20 июня, и на следующем брифинге я смогу предоставить окончательную цифру, которую мы перечислили за май в июне», — рассказала Маляр.

Напомним, в Министерстве обороны ранее подробно рассказали о том, как начисляется зарплата военнослужащего в зависимости от того, участвует ли он в боевых действиях или нет.

По словам министра Алексея Резникова, денежные выплаты, которые сейчас получают наши военные, состоят из двух частей. Первая часть — это ежемесячное денежное довольствие, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой и т.д. Вторая часть — это дополнительное денежное вознаграждение, установленное по инициативе президента на период военного положения.

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