Военные США передали по воздуху электросигнал мощностью 1,6 кВт на расстояние одного километра — Finance.ua
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Военные США передали по воздуху электросигнал мощностью 1,6 кВт на расстояние одного километра

Сегодня 21:34Технологии&Авто
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Лаборатория военно-морских исследований США продемонстрировала возможность наземного микроволнового излучения по передаче электросигнала мощностью 1,6 киловатт на расстояние 1 километр. Испытания прошли на полигоне армии США в Блоссом-Пойнт, штат Мэриленд. Эта демонстрация стала самой значимой за последние 50 лет.
Испытания осуществлялись при помощи двухточечной передачи электрической энергии в свободном пространстве с помощью направленного микроволнового луча.
Проект Safe and Continuous Power bEaming — Microwave (SCOPE-M) состоит из десятков тысяч антенн x-диапазона. Каждая из этих антенн подключена к небольшому выпрямительному диоду, который преобразует падающую микроволновую мощность в электрическую мощность постоянного тока.
По материалам: ITC.ua
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