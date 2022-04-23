Военные США передали по воздуху электросигнал мощностью 1,6 кВт на расстояние одного километра — Finance.ua

Военные США передали по воздуху электросигнал мощностью 1,6 кВт на расстояние одного километра

Лаборатория военно-морских исследований США продемонстрировала возможность наземного микроволнового излучения по передаче электросигнала мощностью 1,6 киловатт на расстояние 1 километр. Испытания прошли на полигоне армии США в Блоссом-Пойнт, штат Мэриленд. Эта демонстрация стала самой значимой за последние 50 лет.

Испытания осуществлялись при помощи двухточечной передачи электрической энергии в свободном пространстве с помощью направленного микроволнового луча.

Проект Safe and Continuous Power bEaming — Microwave (SCOPE-M) состоит из десятков тысяч антенн x-диапазона. Каждая из этих антенн подключена к небольшому выпрямительному диоду, который преобразует падающую микроволновую мощность в электрическую мощность постоянного тока.

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