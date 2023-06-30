Военные расходы рф в этом году составляют около $85,8 миллиарда — британская разведка Сегодня 11:45 — Мир

Военные расходы рф в этом году составляют около $85,8 миллиарда — британская разведка

Бюджет военных расходов россии в этом году составил около 6,6 триллиона рублей (около $85,8 миллиарда). Однако эта цифра может быть больше.

Об этом в Tвиттере сообщило Министерство обороны Британии со ссылкой на разведку.

«В отчете за июнь 2023 года Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) оценил, что бюджет военных расходов россии на 2023 год составляет около 6,6 триллиона рублей (85,8 миллиарда долларов США)», — отметили в министерстве.

Эта сумма равна примерно 4,4% российского ВВП по сравнению с 3,6% в 2021 году до вторжения в Украину.

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«Настоящие военные расходы россии остаются неопределенными из-за недостаточной прозрачности, в частности из-за использования засекреченных статей бюджета, которые составляют примерно 22% общего бюджета российского правительства», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что хотя часть оборонного бюджета тратится на войну в Украине, увеличение расходов подчеркивает стоимость деятельности россии в Украине.

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«Кроме того, россия почти наверняка столкнется с дополнительными прямыми бюджетными расходами на оборону из-за войны, включая расходы на безопасность в оккупированных регионах и оборонные меры в регионах, граничащих с Украиной», — подытожили в разведке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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