Военные расходы рф в этом году составляют около $85,8 миллиарда — британская разведка — Finance.ua
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Военные расходы рф в этом году составляют около $85,8 миллиарда — британская разведка

Мир
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Военные расходы рф в этом году составляют около $85,8 миллиарда — британская разведка
Военные расходы рф в этом году составляют около $85,8 миллиарда — британская разведка
Бюджет военных расходов россии в этом году составил около 6,6 триллиона рублей (около $85,8 миллиарда). Однако эта цифра может быть больше.
Об этом в Tвиттере сообщило Министерство обороны Британии со ссылкой на разведку.
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«В отчете за июнь 2023 года Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) оценил, что бюджет военных расходов россии на 2023 год составляет около 6,6 триллиона рублей (85,8 миллиарда долларов США)», — отметили в министерстве.
Эта сумма равна примерно 4,4% российского ВВП по сравнению с 3,6% в 2021 году до вторжения в Украину.
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«Настоящие военные расходы россии остаются неопределенными из-за недостаточной прозрачности, в частности из-за использования засекреченных статей бюджета, которые составляют примерно 22% общего бюджета российского правительства», — сообщили в Минобороны.
Отмечается, что хотя часть оборонного бюджета тратится на войну в Украине, увеличение расходов подчеркивает стоимость деятельности россии в Украине.
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«Кроме того, россия почти наверняка столкнется с дополнительными прямыми бюджетными расходами на оборону из-за войны, включая расходы на безопасность в оккупированных регионах и оборонные меры в регионах, граничащих с Украиной», — подытожили в разведке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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