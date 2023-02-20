Военнослужащим Госпогранслужбы подняли зарплаты — Finance.ua

Военнослужащим Госпогранслужбы подняли зарплаты Сегодня 16:32 — Личные финансы

Военнослужащим Госпогранслужбы подняли зарплаты

Размер денежного довольствия военнослужащих Госпогранслужбы увеличился до 55%. Почти весь личный состав пограничного ведомства уже получил повышенное денежное довольствие.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

«С 1 февраля 2023 года были увеличены размеры ежемесячного (основного) денежного довольствия военнослужащих от 30 до 55%. Минимальный его уровень составляет не менее 20 100 гривен. Кроме того, по состоянию на 17 февраля 2023 года почти весь личный состав пограничного ведомства уже получил повышенное денежное довольствие», — сказано в сообщении.

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В то же время с 1 февраля 2023 года изменены порядок и условия выплаты на период действия военного положения дополнительного вознаграждения.

Согласно новому порядку и условиям, боевые выплаты в 100 тыс. гривен в месяц будут сохранены только военнослужащим, которые воюют с противником на передовой. То же касается семей пленных и пропавших без вести — выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен для них также сохраняются.

Новый порядок и условия коснутся исключительно военнослужащих, которые не выполняют боевые (специальные) задачи в составе действующих группировок войск Сил обороны государства, находятся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников, курсантов высших военных учебных заведений и военнослужащих, которые проходят службу в высших военных учебных заведениях.

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