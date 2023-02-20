Военнослужащим Госпогранслужбы подняли зарплаты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Военнослужащим Госпогранслужбы подняли зарплаты

Личные финансы
85
Военнослужащим Госпогранслужбы подняли зарплаты
Военнослужащим Госпогранслужбы подняли зарплаты
Размер денежного довольствия военнослужащих Госпогранслужбы увеличился до 55%. Почти весь личный состав пограничного ведомства уже получил повышенное денежное довольствие.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
«С 1 февраля 2023 года были увеличены размеры ежемесячного (основного) денежного довольствия военнослужащих от 30 до 55%. Минимальный его уровень составляет не менее 20 100 гривен. Кроме того, по состоянию на 17 февраля 2023 года почти весь личный состав пограничного ведомства уже получил повышенное денежное довольствие», — сказано в сообщении.
Читайте также
В то же время с 1 февраля 2023 года изменены порядок и условия выплаты на период действия военного положения дополнительного вознаграждения.
Согласно новому порядку и условиям, боевые выплаты в 100 тыс. гривен в месяц будут сохранены только военнослужащим, которые воюют с противником на передовой. То же касается семей пленных и пропавших без вести — выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен для них также сохраняются.
Место для вашей рекламы
Новый порядок и условия коснутся исключительно военнослужащих, которые не выполняют боевые (специальные) задачи в составе действующих группировок войск Сил обороны государства, находятся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников, курсантов высших военных учебных заведений и военнослужащих, которые проходят службу в высших военных учебных заведениях.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.