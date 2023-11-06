Военное положение и мобилизацию снова продлят — Finance.ua

Военное положение и мобилизацию снова продлят
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проекты законов о продлении действия военного положения и общей мобилизации с 16 ноября 2023 еще на 90 дней.
Напомним, Президент Владимир Зеленский в конце августа упомянул об усилении мобилизации — по его словам, с такой просьбой обратились военные.
Справка Finance.ua:
- В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в рамках которой в армию призывают всех военнообязанных украинцев в возрасте от 18 до 60 лет при условии, что они не имеют ограничений по состоянию здоровья. Это касается граждан, не имеющих оснований для получения отсрочки от военной службы.
Мобилизация: сколько она будет продолжаться, и кого и как призывают
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