Военное положение и мобилизацию снова продлят — Finance.ua
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Военное положение и мобилизацию снова продлят

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Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проекты законов о продлении действия военного положения и общей мобилизации с 16 ноября 2023 еще на 90 дней.
Об этом сообщается в проекте № 10 211 и 10 212.
Напомним, Президент Владимир Зеленский в конце августа упомянул об усилении мобилизации — по его словам, с такой просьбой обратились военные.

Справка Finance.ua:

  • В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в рамках которой в армию призывают всех военнообязанных украинцев в возрасте от 18 до 60 лет при условии, что они не имеют ограничений по состоянию здоровья. Это касается граждан, не имеющих оснований для получения отсрочки от военной службы.

Мобилизация: сколько она будет продолжаться, и кого и как призывают

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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