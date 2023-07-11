Воды нет вообще: из-за подрыва Каховской ГЭС водоканалы двух городов остановили работу — Finance.ua

Воды нет вообще: из-за подрыва Каховской ГЭС водоканалы двух городов остановили работу Сегодня 12:43 — Казна и Политика

Водоканалы в Никополе и Марганце остановили свою работу из-за подрыва оккупантами Каховской гидроэлектростанции на Херсонщине.

Об этом сказал президент ассоциации водоканалов «Укрводоканалэкология» Дмитрий Новицкий, отметив при этом, что на фоне проблем с водоснабжением из-за действий оккупантов существует также проблема качества воды и задолженности украинцев за поставленную воду, в зависимости от региона, сообщает « Европейская правда ».

«Если взять „каховский кризис“, то водоканалы, которые на границе границы с водохранилищем — Никополь, Марганец приостановили свою деятельность. Воды нет вообще», — сказал он.

По его словам, уровень оплаты за услуги водоканалов в стране достаточно высок, учитывая сложившуюся ситуацию.

«В среднем по стране где-то 85%. Уровень оплаты достаточно высокий с учетом той ситуации, которая есть. В разных городах по-разному. В Сумах мало кто платит. Николаев вообще не платит, потому что вода соленая. В Харькове очень сложная ситуация. В Киеве уровень оплаты достаточно высокий», — пояснил Новицкий.

Он уточнил, что вода в Николаеве «в принципе, не питьевого качества — ее нельзя употреблять, хлоридов очень много, соли».

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС, что привело к масштабной техногенной катастрофе. Были затоплены ряд населенных пунктов, из них объявляли эвакуацию.

УНІАН По материалам:

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