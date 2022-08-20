Водителям рассказали, как долго можно хранить бензин — Finance.ua
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Водителям рассказали, как долго можно хранить бензин

Технологии&Авто
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Стало известно, какой срок годности бензина.
В связи с топливным кризисом, вызванным войной, водители делали запасы бензина и хранили его на случай «трудных времен». Сейчас кризис миновал, но многие водители и сегодня делают запасы — вдруг стоимость бензина резко возрастет.
Как известно, современный бензин теряет свои первоначальные свойства быстрее его предшественников. Так, примерно 50 лет назад срок хранения бензина от 93-го до 98-го составил полтора-два года.
По мнению экспертов, нет смысла запасаться бензином с учетом возможного роста его стоимости. Производители горючего гарантируют, что только год бензин можно хранить без потери его качества и характеристик. Стоит отметить, что топливо в баке автомобиля не рекомендуют хранить дольше полугода.
Ранее сообщалось, что в Украине могут вернуть акциз на горючее. Некоторые эксперты прогнозируют, что возврат акциза приведет к росту цен на топливо. Речь идет о нескольких гривнах на литре.
По материалам:
MMR
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