Водителям напомнили, какие транспортные средства подлежат обязательному техническому контролю — Finance.ua
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Водителям напомнили, какие транспортные средства подлежат обязательному техническому контролю

Технологии&Авто
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Транспортные средства, участвующие в дорожном движении и зарегистрированные территориальными органами Министерства внутренних дел, подлежат обязательному техническому контролю.
Какие транспортные средства не подлежат обязательному техническому контролю
  • легковые автомобили всех типов, марок и моделей, прицепы (полуприцепы) к ним (кроме такси и автомобилей, используемых для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли), мотоциклы, мопеды, мотоколяски и другие приравненные к ним транспортные средства — независимо от срока эксплуатации;
  • легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли, грузовые автомобили независимо от формы собственности грузоподъемностью до 3,5 тонны, прицепы к ним — со сроком эксплуатации до двух лет.
  • технические средства для агропромышленного комплекса, определенные Законом Украины «О системе инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса Украины».
Что предусматривает обязательный технический контроль
Обязательный технический контроль транспортного средства предусматривает проверку технического состояния транспортного средства, а именно:
  • системы тормозного и рулевого управления;
  • наружных световых приборов;
  • пневматических шин и колес;
  • светопропускания стекла;
  • газобаллонного оборудования (при наличии);
  • других элементов в части, непосредственно касающейся безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды.
Порядок проведения обязательного технического контроля и объем проверки технического состояния транспортных средств определяет Кабинет Министров Украины.
Какая периодичность прохождения обязательного технического контроля
  • для легковых автомобилей, используемых для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовых автомобилей (независимо от формы собственности) грузоподъемностью до 3,5 тонн, прицепов к ним со сроком эксплуатации более двух лет — каждые два года;
  • для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонн, прицепов к ним и такси независимо от срока эксплуатации — ежегодно;
  • для автобусов и специализированных транспортных средств, перевозящих опасные грузы, независимо от срока эксплуатации — дважды в год.
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По материалам:
mmr.ua
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