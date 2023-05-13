Водителей могут освободить от одного вида штрафа — Finance.ua

Водителей могут освободить от одного вида штрафа Сегодня 07:58

Верховная Рада предложила новый законопроект, касающийся штрафования пассажиров с непристегнутым ремнем безопасности. Данный законопроект зарегистрирован под номером 9210−1.

Согласно ч. 5 ст. 121 Кодекса Украины об административных нарушениях, если пассажир не пристегнут ремнем безопасности, то за это штрафуют водителей, стоимость штрафа — 510 гривен.

За повторное правонарушение в течение года стоимость штрафа будет равна 1700 гривен. Пассажиры будут теперь сами нести ответственность за то, что не пользуются ремнями безопасности.

Новый законопроект рассматривает профильный парламентский Комитет по вопросам правоохранительной деятельности, после чего он пойдет на обсуждение народных депутатов Верховной Рады.

Более того, новый законопроект предусматривает и другие новшества. К примеру, законом предусмотрена усиленная ответственность за эксплуатацию авто без сертификата соответствия.

Напомним, в Украине за управление транспортным средством без водительского удостоверения предусмотрен большой штраф. Максимальное денежное наказание за езду без водительского удостоверения в Украине составляет 40 800 гривен, а также водителю грозит лишение права вождения на срок от 5 до 7 лет. Управление автомобилем без прав соответствующей категории грозит сразу целым рядом серьезных последствий. Среди наиболее значительных последствий для большинства водителей можно назвать огромные штрафы, а также потерять право управления транспортным средством. Для начала следует разобраться в том, какие в Украине существуют штрафы за вождение без удостоверения водителя.

Мы писали, что в Верховную Раду внесли законопроект, имеющий целью ограничение импорта некачественных подержанных автомобилей из Европейского Союза (ЕС) и предусматривающий введение больших штрафов за эксплуатацию автомобилей, технические характеристики которых не отвечают установленным в Украине нормам.

Законопроектом № 9210−1 предусмотрено внесение изменений в ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях и другие смежные законы, направленных на повышение безопасности эксплуатации транспортных средств.

Авторы законопроекта отмечают, что создали этот проект с целью борьбы с практикой ввоза подержанных авто из ЕС, в которых двигатель или другие компоненты были заменены на детали более низкого качества, что может повлиять на экологические характеристики и общую безопасность авто.

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uamotors По материалам:

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