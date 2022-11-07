Водительское удостоверение Елизаветы II продадут с аукциона — Finance.ua

Водительское удостоверение Елизаветы II продадут с аукциона Сегодня 17:37

Вслед за автомобилем на аукцион решено выставить и водительское удостоверение королевы Великобритании Елизаветы II. Документ, наряду с другими предметами, принадлежавшими ранее членам королевской семьи, продадут на аукционе Royalty Fine Art & Antiques.

По словам исполнительного директора аукционного дома Reeman Dansie Auctions Джеймса Гринтера, выставленное на аукцион водительское удостоверение королевы — это действительно уникальный документ. Он был получен Елизаветой II после окончания учебы в автошколе до того, как она взошла на престол. Позже королева обходилась без ненужных формальностей и ездила без удостоверения, поскольку в Соединенном Королевстве этот документ выдавался от ее имени и было бы по меньшей мере странно, если бы она разрешила себе садиться за руль.

Стартовая стоимость уникального документа составляет немногим более 2 тысяч евро, однако организаторы уверены, что в ходе торгов эта сумма вырастет в несколько раз.

Ранее мы сообщали, что роскошный универсал Jaguar X-Type Estate, за рулем которого ездила покойная королева Великобритании Елизавета II, будет выставлена на торги без стартовой цены.

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