Vodafone продает венгерский филиал за $1,8 млрд — Finance.ua

Vodafone продает венгерский филиал за $1,8 млрд Сегодня 06:47 — Фондовый рынок

Vodafone продает венгерский филиал за $1,8 млрд

Британский оператор связи Vodafone Group PLC достиг согласия по продаже филиала в Венгрии за $1,78 млрд.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Новыми владельцами бизнеса станут местная 4iG Public Limited Company и государственная Corvinus Zrt. Образовавшаяся компания должна стать вторым по величине оператором связи в Венгрии.

Стоимость сделки превышает EBITDA в 9 раз. Ожидается, что ее завершат до конца 2022 года.

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