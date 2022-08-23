Vodafone продает венгерский филиал за $1,8 млрд — Finance.ua
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Vodafone продает венгерский филиал за $1,8 млрд

Фондовый рынок
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Vodafone продает венгерский филиал за $1,8 млрд
Vodafone продает венгерский филиал за $1,8 млрд
Британский оператор связи Vodafone Group PLC достиг согласия по продаже филиала в Венгрии за $1,78 млрд.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
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Новыми владельцами бизнеса станут местная 4iG Public Limited Company и государственная Corvinus Zrt. Образовавшаяся компания должна стать вторым по величине оператором связи в Венгрии.
Стоимость сделки превышает EBITDA в 9 раз. Ожидается, что ее завершат до конца 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
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