Vodafone продает венгерский филиал за $1,8 млрд — Finance.ua

Vodafone продает венгерский филиал за $1,8 млрд
Британский оператор связи Vodafone Group PLC достиг согласия по продаже филиала в Венгрии за $1,78 млрд.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Новыми владельцами бизнеса станут местная 4iG Public Limited Company и государственная Corvinus Zrt. Образовавшаяся компания должна стать вторым по величине оператором связи в Венгрии.
Стоимость сделки превышает EBITDA в 9 раз. Ожидается, что ее завершат до конца 2022 года.
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