Vodafone продает бизнес в Венгрии местной компании и государству за $1,8 млрд — Finance.ua
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Vodafone продает бизнес в Венгрии местной компании и государству за $1,8 млрд

Фондовый рынок
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Vodafone продает бизнес в Венгрии местной компании и государству за $1,8 млрд
Vodafone продает бизнес в Венгрии местной компании и государству за $1,8 млрд
Британская телекоммуникационная группа Vodafone заявила, что договорилась о продаже своего венгерского бизнеса местной IT-компании 4iG и венгерскому государству за 1,82 млрд долларов.
Об этом пишет Reuters.
Сделку планируется закрыть уже в этом месяце.
Продажа производится в то время, когда Vodafone ищет нового исполнительного директора после того, как правление выразило недовольство прогрессом, достигнутым Ником Ридом, который не смог расширить группу или заключить правильные соглашения для консолидации фрагментированного европейского телекоммуникационного рынка.
Средства от продаж будут использованы для погашения долга, заявили в Vodafone.
Когда один из крупнейших мобильных операторов в мире продает активы, чтобы сосредоточиться на своих основных операциях в Европе и Африке.
По словам и.о. директора группы Маргериты Делла Валле, продажа повысит конкуренцию на телекомрынке в Венгрии.
Премьер-министр Виктор Орбан укрепит свой контроль над телекоммуникационным сектором посредством этой сделки, отмечает агентство. Предполагается, что 4iG будет владеть мажоритарным пакетом акций в размере 51%, а государство — 49%.
Орбан расширил влияние своего националистического правительства в таких областях, как энергетика, банковское дело и СМИ, а теперь и телекоммуникации, отмечает Reuters.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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