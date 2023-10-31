Vodafone планирует продать долю своего испанского бизнеса за 5 миллиардов евро — Finance.ua
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Vodafone планирует продать долю своего испанского бизнеса за 5 миллиардов евро

Фондовый рынок
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Vodafone планирует продать долю своего испанского бизнеса за 5 миллиардов евро
Vodafone планирует продать долю своего испанского бизнеса за 5 миллиардов евро
Телекоммуникационная компания Vodafone Group планирует продать доли не менее 50% в своем испанском бизнесе компании Zegona Communications за более чем 5 млрд евро.
Об этом сообщает Bloomberg.
Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что стороны завершают согласование деталей сделки, и объявление о ней может состояться в ближайшие дни.
Лондонская компания Zegona, которая планирует приобрести испанский бизнес Vodafone, обошла других претендентов, в том числе частную инвестиционную компанию RRJ Capital.
Ожидается, что телекоммуникационный рынок Испании, который уже является одним из самых конкурентных в Европе, претерпевает глубокую трансформацию в ближайшие месяцы. Orange SA и Masmovil Ibercom SA ожидают разрешения регуляторных органов на слияние в рамках сделки, которая создаст крупнейшего оператора Испании, опередив Telefonica SA.
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Компания Vodafone пытается заключить сделку в Испании уже больше года. Ее предыдущий генеральный директор Ник Рид заявил, что рынок нуждается в консолидации, но оказался на обочине, поскольку его конкуренты договорились о слиянии.
После лет падения доходов, Маргарита Делла Валле сменившая Рида, понизила подразделение до так называемого «кластера» меньших европейских компаний Vodafone и поставила его на стратегический пересмотр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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