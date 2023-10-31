Vodafone планирует продать долю своего испанского бизнеса за 5 миллиардов евро — Finance.ua

Vodafone планирует продать долю своего испанского бизнеса за 5 миллиардов евро Сегодня 06:28 — Фондовый рынок

Vodafone планирует продать долю своего испанского бизнеса за 5 миллиардов евро

Телекоммуникационная компания Vodafone Group планирует продать доли не менее 50% в своем испанском бизнесе компании Zegona Communications за более чем 5 млрд евро.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что стороны завершают согласование деталей сделки, и объявление о ней может состояться в ближайшие дни.

Лондонская компания Zegona, которая планирует приобрести испанский бизнес Vodafone, обошла других претендентов, в том числе частную инвестиционную компанию RRJ Capital.

Ожидается, что телекоммуникационный рынок Испании, который уже является одним из самых конкурентных в Европе, претерпевает глубокую трансформацию в ближайшие месяцы. Orange SA и Masmovil Ibercom SA ожидают разрешения регуляторных органов на слияние в рамках сделки, которая создаст крупнейшего оператора Испании, опередив Telefonica SA.

Компания Vodafone пытается заключить сделку в Испании уже больше года. Ее предыдущий генеральный директор Ник Рид заявил, что рынок нуждается в консолидации, но оказался на обочине, поскольку его конкуренты договорились о слиянии.

После лет падения доходов, Маргарита Делла Валле сменившая Рида, понизила подразделение до так называемого «кластера» меньших европейских компаний Vodafone и поставила его на стратегический пересмотр.

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Економічна Правда По материалам:

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