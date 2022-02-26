Во исполнение требований Постановления Правления Национального банка Украины от 24.02.2022 № 18 «О работе банковской системы в период введения военного положения» — Finance.ua

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Во исполнение требований Постановления Правления Национального банка Украины от 24.02.2022 № 18 «О работе банковской системы в период введения военного положения»

Сообщаем, что во исполнение требований Постановления Правления Национального банка Украины от 24.02.2022 № 18 «О работе банковской системы в период введения военного положения», временно установлены следующие лимиты на платежные карты по операциям:

Снятие наличных в банкомате — в сумме 5000 грн в сутки;

Снятие наличных денег в кассе Банка — в сумме 100 000 грн в сутки (общий лимит на снятие наличных — 100 000 грн);

переводы с карты на карту (Р2Р) — 10 000 грн в сутки; расчеты в торгово-сервисной сети и интернете — 10 000 грн в сутки.

Выдача наличных денежных средств со счетов клиентов в иностранной валюте прекращена (кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), Правительства и отдельных разрешений Национального банка).

Ограничения на снятие наличных с текущих счетов (без использования платежных карт) установлены в объеме 100 000 грн в день (не считая выплаты заработной платы и социальных выплат), кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (задач), Правительства и отдельных разрешений Национальный банк Украины.

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