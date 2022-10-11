Во вторник отключений электроэнергии в столице не планируется — Кличко Сегодня 14:49 — Энергетика

Во вторник отключений электроэнергии в столице не планируется — Кличко

В Киеве во вторник отключений электроэнергии не предвидится.

Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает «Интерфакс-Украина».

"Вчера были некоторые временные отключения (электроэнергии — ред.) в связи с повреждением системы электропоставок.

На сегодняшний день, согласно моей информации, мы уже стабилизировали ситуацию, и на сегодняшний день никаких отключений уже не будет", — рассказал Кличко.

Читайте также Украина приостанавливает экспорт электроэнергии для стабилизации энергосистемы

Напомним, компания ДТЭК обнародовала обновленные детальные графики ограничения подачи электроэнергии в Киеве в случае дефицита мощности.

В ДТЭК разделили все адреса города на 3 очереди и будут ограничивать поставки света по очереди:

1 очередь — с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00

2 очередь — с 12:00 до 16:00

3 очередь — с 16:00 до 20:00

Детальнее об этом мы писали здесь.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.