Во вторник отключений электроэнергии в столице не планируется — Кличко
В Киеве во вторник отключений электроэнергии не предвидится.
Об этом в эфире телемарафона заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает «Интерфакс-Украина».
"Вчера были некоторые временные отключения (электроэнергии — ред.) в связи с повреждением системы электропоставок.
На сегодняшний день, согласно моей информации, мы уже стабилизировали ситуацию, и на сегодняшний день никаких отключений уже не будет", — рассказал Кличко.
Напомним, компания ДТЭК обнародовала обновленные детальные графики ограничения подачи электроэнергии в Киеве в случае дефицита мощности.
В ДТЭК разделили все адреса города на 3 очереди и будут ограничивать поставки света по очереди:
- 1 очередь — с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00
- 2 очередь — с 12:00 до 16:00
- 3 очередь — с 16:00 до 20:00
Детальнее об этом мы писали здесь.
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