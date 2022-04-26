Во время войны из Украины вывели более 3 миллиардов евро – БЕБ — Finance.ua
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Во время войны из Украины вывели более 3 миллиардов евро – БЕБ

Сегодня 15:35Казна и Политика
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Вывод валютных средств и ценностей резидентами и нерезидентами Украины в страны Европейского Союза с 24 февраля достиг трех миллиардов евро.
Об этом заявил директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник.
"С 24 февраля и по сегодняшний день граждане Украины и иностранцы перевозят через нашу государственную границу наличные деньги, драгоценные аксессуары и банковские металлы в особо крупных размерах. Часто действуют по предварительному сговору с неустановленными лицами, по согласованному преступному плану, без соответствующего таможенного декларирования.
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При этом, их цель — скрыть незаконно полученные прибыли и осуществить их дальнейшую легализацию в странах Европейского союза. Ориентировочная общая сумма средств, выведенных таким образом за границу, составляет более 3 млрд. евро", — заявил Мельник.
По его словам, случаи незаконного вывоза валюты за границу приобрели значительных размеров.
БЭБ проанализировало и уже выявило множество подобных фактов. Сейчас исследуется законность происхождения выведенных средств и их возможная легализация путем перевода или перевозки за границу. В случае установления их незаконного происхождения будут приниматься меры по их аресту и дальнейшему возвращению в Украину.
«В частности, установлены факты, когда физические лица получали средства преступным путем в Украине без уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. Граждане, вероятно, были участниками схем по минимизации доходов, участниками конвертационных центров, взяточниками и тому подобное», — сообщает пресс-служба Бюро.
БЭБ ожидает от соседних стран ответа на свои запросы по всем резидентам и нерезидентам Украины, декларировавшим наличные в больших размерах с начала войны.

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По материалам: Економічна Правда
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