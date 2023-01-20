Во Львовской области запустили новую солнечную электростанцию (фото) — Finance.ua
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Во Львовской области запустили новую солнечную электростанцию (фото)

Энергетика
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На территории Каменка-Бугской общины во Львовской области запущена в эксплуатацию новая солнечная электростанция мощностью 996 кВт. В конце декабря 2022 года ООО «Энергоинвест» запустили солнечную электростанцию ориентировочной мощностью 996 кВт.
Об этом сообщил Каменка-Бугский городской совет на странице в facebook.
Электростанция находится на территории нашего района, на земельном участке общей площадью 6 Га.
Во Львовской области запустили новую солнечную электростанцию (фото)
Сегодня очень важно развитие альтернативных источников энергии. В то время как часть энергетиков работают над восстановлением критической инфраструктуры после ракетных ударов, другие создают новые мощности, работающие в совокупности на стабилизацию энергетической системы страны.

Зарядные станции: преимущества, разновидности и возможности устройств

По материалам:
Finance.ua
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