Во Львовской области создадут все условия для длительного проживания более 1500 вынужденных переселенцев — Finance.ua
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0 800 307 555

Во Львовской области создадут все условия для длительного проживания более 1500 вынужденных переселенцев

Сегодня 16:21Недвижимость
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В течение нескольких месяцев во Львовской области обустроят все условия для длительного проживания более 1500 вынужденных переселенцев.
Об этом сообщает Пенсионный курьер.
Под жилье для внутренне перемещенных лиц перепрофилируют помещения общежитий, интернатов, санаториев, гостиниц и других помещений государственных или коммунальных заведений.
Уже нашли 156 таких помещений, требующих минимальных капиталовложений. По словам главы Львовской ОВ Максима Козицкого, речь идет об 1 млрд 800 млн грн.
Из областного бюджета профинансировали 13 общежитий на 47 млн грн. Уже в ближайшие месяцы там удастся разместить 1591 человека.
Продолжаются также переговоры с застройщиками и донорами по выкупу уже готового жилья по цене, соответствующей себестоимости строительства, а также по строительству новых жилых домов для размещения переселенцев.

Справка Finance.ua:

США предоставили модульные дома для беженцев.
Во Львове начнут строить деревянные двухэтажные дома для переселенцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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