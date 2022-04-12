Во Львовской области создадут все условия для длительного проживания более 1500 вынужденных переселенцев — Finance.ua

Под жилье для внутренне перемещенных лиц перепрофилируют помещения общежитий, интернатов, санаториев, гостиниц и других помещений государственных или коммунальных заведений.
Уже нашли 156 таких помещений, требующих минимальных капиталовложений. По словам главы Львовской ОВ Максима Козицкого, речь идет об 1 млрд 800 млн грн.
Из областного бюджета профинансировали 13 общежитий на 47 млн грн. Уже в ближайшие месяцы там удастся разместить 1591 человека.
Продолжаются также переговоры с застройщиками и донорами по выкупу уже готового жилья по цене, соответствующей себестоимости строительства, а также по строительству новых жилых домов для размещения переселенцев.