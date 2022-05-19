Во Львовской области построили асфальтобетонный завод — Finance.ua

Во Львовской области построили асфальтобетонный завод

Сегодня 07:52 — Казна и Политика

Фото: Львовская ОВА

В Добротворской громаде Львовской области построили асфальтобетонный завод мощностью 120 тонн асфальта в час.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОВ в Телеграм

«Завод построен украинским производителем „Кредмаш“. В частности, для функционирования завода привлечено около 100 млн гривен инвестиций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это современное украинское производство, отвечающее всем техническим и экологическим требованиям. Мощность завода — 120 тонн асфальта в час, благодаря установленной асфальтобетонной установке европейского уровня, не выпускающей вредного дыма и практически не загрязняющей окружающую среду.

По состоянию на 18 мая рабочими местами обеспечены 25 квалифицированных работников. В частности, при полной мощности производства для дальнейшей более эффективной работы завода будет создано более 100 новых рабочих мест.

Частное акционерное общество «Кременчугский завод дорожных машин «Кредмаш» — ведущий производитель оборудования для производства асфальтобетона и асфальта: асфальтосмесительных установок и запасных частей. История завода начинается с 1870 года.

Завод специализируется на разработке, выпуске и поставке асфальтосмесительных, почвосмесительных установок, а также специальных автотранспортных средств — битумовозов, автогудронаторов, комбинированных дорожных машин с поливомоечным и пескоразбрасывающим оборудованием. Начиная с 1949 года, изготовлено более 21 тысячи установок по производству асфальта. Продукция предприятия эксплуатируется в более чем 50 странах.

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