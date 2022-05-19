Во Львовской области построили асфальтобетонный завод — Finance.ua
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Во Львовской области построили асфальтобетонный завод

Сегодня 07:52Казна и Политика
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Фото: Львовская ОВАФото: Львовская ОВА
В Добротворской громаде Львовской области построили асфальтобетонный завод мощностью 120 тонн асфальта в час.
Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОВ в Телеграм.
«Завод построен украинским производителем „Кредмаш“. В частности, для функционирования завода привлечено около 100 млн гривен инвестиций», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это современное украинское производство, отвечающее всем техническим и экологическим требованиям. Мощность завода — 120 тонн асфальта в час, благодаря установленной асфальтобетонной установке европейского уровня, не выпускающей вредного дыма и практически не загрязняющей окружающую среду.
По состоянию на 18 мая рабочими местами обеспечены 25 квалифицированных работников. В частности, при полной мощности производства для дальнейшей более эффективной работы завода будет создано более 100 новых рабочих мест.
Частное акционерное общество «Кременчугский завод дорожных машин «Кредмаш» — ведущий производитель оборудования для производства асфальтобетона и асфальта: асфальтосмесительных установок и запасных частей. История завода начинается с 1870 года.
Завод специализируется на разработке, выпуске и поставке асфальтосмесительных, почвосмесительных установок, а также специальных автотранспортных средств — битумовозов, автогудронаторов, комбинированных дорожных машин с поливомоечным и пескоразбрасывающим оборудованием. Начиная с 1949 года, изготовлено более 21 тысячи установок по производству асфальта. Продукция предприятия эксплуатируется в более чем 50 странах.
По материалам: Укрінформ
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