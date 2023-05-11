Во Львове стартует 3D-печать учебного корпуса начальной школы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Во Львове стартует 3D-печать учебного корпуса начальной школы

Технологии&Авто
24
Во Львове стартует 3D-печать учебного корпуса начальной школы
Во Львове стартует 3D-печать учебного корпуса начальной школы
Во Львов доставлен строительный 3D-принтер, с помощью которого напечатают начальную школу № 23. По предварительным расчетам, она станет крупнейшим учебным заведением в мире, построенным с помощью такой технологии, сообщили в пресс-службе инициатора проекта гуманитарного фонда Team4UA агентству «Интерфакс-Украина».
В сообщении уточняется, что этот проект — первый в Украине, реализованный с помощью 3D-печати в строительной отрасли. Он призван предоставить доступ к образованию детям, пострадавшим от полномасштабной войны в Украине, а также создать инклюзивное пространство для внутренне перемещенных детей во Львове.
«Разрушенные (войсками страны-агрессора россии во время развязанной ею войны против Украины — ИФ-У) школы и другие учебные заведения лишают молодое поколение возможности получить качественное образование, что может оказать негативное влияние на их будущее и будущее государства. Инновационные решения помогут справиться с этой проблемой уже сейчас, в разы быстрее и эффективнее», — объяснил основатель и глава гуманитарного фонда Team4UA Жан-Кристоф Бони.
Среди преимуществ технологии 3D-печати перед обычным строительством отмечают, в частности, то, что она помогает строить здания в десятки раз быстрее и требует привлечения только двух операторов. Кроме того, позволяет более точно использовать ресурсы, сокращать расходы на материалы, а также способствует гибкости, свободе дизайнерских решений и эффективному использованию пространства.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.