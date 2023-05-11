Во Львове стартует 3D-печать учебного корпуса начальной школы — Finance.ua

Во Львове стартует 3D-печать учебного корпуса начальной школы Сегодня 23:32 — Технологии&Авто

Во Львове стартует 3D-печать учебного корпуса начальной школы

Во Львов доставлен строительный 3D-принтер, с помощью которого напечатают начальную школу № 23. По предварительным расчетам, она станет крупнейшим учебным заведением в мире, построенным с помощью такой технологии, сообщили в пресс-службе инициатора проекта гуманитарного фонда Team4UA агентству «Интерфакс-Украина».

В сообщении уточняется, что этот проект — первый в Украине, реализованный с помощью 3D-печати в строительной отрасли. Он призван предоставить доступ к образованию детям, пострадавшим от полномасштабной войны в Украине, а также создать инклюзивное пространство для внутренне перемещенных детей во Львове.

«Разрушенные (войсками страны-агрессора россии во время развязанной ею войны против Украины — ИФ-У) школы и другие учебные заведения лишают молодое поколение возможности получить качественное образование, что может оказать негативное влияние на их будущее и будущее государства. Инновационные решения помогут справиться с этой проблемой уже сейчас, в разы быстрее и эффективнее», — объяснил основатель и глава гуманитарного фонда Team4UA Жан-Кристоф Бони.

Среди преимуществ технологии 3D-печати перед обычным строительством отмечают, в частности, то, что она помогает строить здания в десятки раз быстрее и требует привлечения только двух операторов. Кроме того, позволяет более точно использовать ресурсы, сокращать расходы на материалы, а также способствует гибкости, свободе дизайнерских решений и эффективному использованию пространства.

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