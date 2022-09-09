Во Львове россиянам принадлежит более 340 бизнесов — Finance.ua
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Во Львове россиянам принадлежит более 340 бизнесов

Фондовый рынок
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Во Львове россиянам принадлежит более 340 бизнесов
Во Львове россиянам принадлежит более 340 бизнесов
Во Львове на сентябрь прямо или косвенно россиянам принадлежит более 340 бизнесов, несмотря на то, что, согласно законодательству, все имущество россии и ее граждан в Украине подлежит национализации.
Об этом в Facebook сообщил мэр Андрей Садовый.
Он отметил, что письмо со всей информацией о российских бизнесах во Львове направили в правоохранительные органы еще в конце апреля 2022 года.
«Теперь выглядит, что количество россиян, которых лишили заработка в Украине, меньше волонтеров, которых пытаются привлечь к уголовной ответственности», — добавил Садовый, напомнив о суде над волонтером Олесем Дзиндрой и обыски у Святослава Литинского.
Мэр порекомендовал правоохранительным органам прежде всего «взяться за российский бизнес».
Отметим, что в мае правительство утвердило документ, согласно которому активы российской федерации на территории Украины переходят Государственному предприятию «Национальный инвестиционный фонд».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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