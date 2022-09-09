Во Львове россиянам принадлежит более 340 бизнесов — Finance.ua

Во Львове россиянам принадлежит более 340 бизнесов
Во Львове на сентябрь прямо или косвенно россиянам принадлежит более 340 бизнесов, несмотря на то, что, согласно законодательству, все имущество россии и ее граждан в Украине подлежит национализации.
Об этом в Facebook сообщил мэр Андрей Садовый.
Он отметил, что письмо со всей информацией о российских бизнесах во Львове направили в правоохранительные органы еще в конце апреля 2022 года.
«Теперь выглядит, что количество россиян, которых лишили заработка в Украине, меньше волонтеров, которых пытаются привлечь к уголовной ответственности», — добавил Садовый, напомнив о суде над волонтером Олесем Дзиндрой и обыски у Святослава Литинского.
Мэр порекомендовал правоохранительным органам прежде всего «взяться за российский бизнес».
Отметим, что в мае правительство утвердило документ, согласно которому активы российской федерации на территории Украины переходят Государственному предприятию «Национальный инвестиционный фонд».
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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