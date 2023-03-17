Во Львове переселенцам предоставляют льготы на парковку — Finance.ua

Во Львове переселенцам предоставляют льготы на парковку Сегодня 05:05 — Личные финансы

Во Львове переселенцам предоставляют льготы на парковку

Внутренне перемещенные лица, проживающие сейчас во Львове, имеют право парковаться по льготному тарифу.

Как сообщили во Львовском городском совете, льготы будут предоставляться только при парковке на площадках, прилегающих к жилым домах, где проживают переселенцы.

В таком случае для них будет действовать тариф, как для жителей города — 3 грн/час.

Кроме того, можно оформить льготные абонементы на парковку. Абонемент на месяц обойдется в 590 грн (2,23грн/час), на три месяца — 800 грн (1,01грн/час), на шесть месяцев — 1400 грн (0,88 грн/час).

Как оформить льготную парковку?

1. Позвонить по телефону: 0 800 303 007. Операторы подскажут, подлежит ли конкретный дом заключению сделки. Если подлежит — ВПЛ запишут на прием для заключения такого договора. Список площадок также можно просмотреть по ссылке

2. Для заключения договора следует прийти по адресу: ул. Пасеки Галицкие, 7 (ЛКП «Львовавтодор»). Часы и дни приема: вторник и четверг с 8:30-17:00 (перерыв на обед с 12:30 до 13:00).

3. С собой нужно принести оригиналы следующих документов:

паспорта гражданина Украины;

свидетельства о регистрации транспортного средства;

документа, в котором указан регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документа, подтверждающего постоянное проживание по адресу местоположения соответствующей парковочной площадки (справка из ЦПАУ или акт об установлении факта проживания лица от ОСМД или ЖЭКа).

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