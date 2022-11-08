Во Львове назвали дату начала отопительного сезона для населения — Finance.ua

Во Львове назвали дату начала отопительного сезона для населения Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Во Львове назвали дату начала отопительного сезона для населения

Во Львове планируется начать отопительный сезон для населения 14 ноября. Однако в горсовете будут учитывать температуру воздуха, и готовы включить отопление раньше.

«Мы постоянно мониторим температуру наружного воздуха и получаем данные от Гидрометцентра. Также мониторим обращения жителей на Горячую линию по этому поводу. Предположительно планируем подавать отопление в жилые дома с понедельника, 14 ноября. Если необходимо будет скорее подать тепло, то мы готовы», — сказал директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры горсовета Александр Одинец.

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Он отметил, что во Львове было заменено 6 км тепловых сетей на предварительно изолированные трубы, произведены ремонт в котельных и реконструкция котлов на ТЭЦ-1. Также были произведены промывки и обследование внутридомовых систем отопления.

Кроме того, по словам Одинца, Львов подготовил мероприятия, позволяющие городу функционировать в случае разрушения объектов критической инфраструктуры.

«Исходя из этого, если будут отсутствовать газ и электроэнергия, обогрев планируем обеспечить с помощью буржуек — металлических печей. На сегодняшний день около 700 печей установлено в простейших укрытиях многоквартирных домов, есть печи, которые приобретены и будут установлены почти во всех школах. Также прорабатываем возможность перевода некоторых учебных и медицинских заведений на обогрев твердым топливом», — сказал он.

исходя из этого

Отметим, что с 7 ноября во Львове начался отопительный сезон для бюджетных учреждений — школ, детсадов, больниц, поликлиник, учреждений культуры.

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