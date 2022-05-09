Во Львове мужчина за 7 тысяч долларов продавал фейковые документы для выезда за границу — Finance.ua
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Во Львове мужчина за 7 тысяч долларов продавал фейковые документы для выезда за границу

Сегодня 18:00Криминал
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7 000 долларов США за «билет» за границу для мужчин: во Львове полицейские задержали «бизнесмена».
Об этом пишет Национальная полиция.
Разоблачили нелегальный канал переправки мужчин через государственную границу в страны ЕС оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи полиции области.
Как установили полицейские, «бизнесмен» снабжал мужчин призывного возраста пакетом документов. Фальсифицированные бумажки позволяли мужчинам беспрепятственно уехать за пределы Украины. Стоимость билета составляла 7000 долларов США.
7 мая во Львове полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С места задержания изъяли 7000 долларов США и копии с данными мужчины для дальнейшего изготовления необходимых документов для беспрепятственного выезда.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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