Во Львове мужчина за 7 тысяч долларов продавал фейковые документы для выезда за границу — Finance.ua

Во Львове мужчина за 7 тысяч долларов продавал фейковые документы для выезда за границу

Сегодня 18:00 — Криминал

7 000 долларов США за «билет» за границу для мужчин: во Львове полицейские задержали «бизнесмена».

Об этом пишет Национальная полиция.

Разоблачили нелегальный канал переправки мужчин через государственную границу в страны ЕС оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи полиции области.

Как установили полицейские, «бизнесмен» снабжал мужчин призывного возраста пакетом документов. Фальсифицированные бумажки позволяли мужчинам беспрепятственно уехать за пределы Украины. Стоимость билета составляла 7000 долларов США.

7 мая во Львове полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С места задержания изъяли 7000 долларов США и копии с данными мужчины для дальнейшего изготовления необходимых документов для беспрепятственного выезда.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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