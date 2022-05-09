Во Львове мужчина за 7 тысяч долларов продавал фейковые документы для выезда за границу — Finance.ua

Разоблачили нелегальный канал переправки мужчин через государственную границу в страны ЕС оперативники управления стратегических расследований во Львовской области и следователи полиции области.
Как установили полицейские, «бизнесмен» снабжал мужчин призывного возраста пакетом документов. Фальсифицированные бумажки позволяли мужчинам беспрепятственно уехать за пределы Украины. Стоимость билета составляла 7000 долларов США.
7 мая во Львове полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С места задержания изъяли 7000 долларов США и копии с данными мужчины для дальнейшего изготовления необходимых документов для беспрепятственного выезда.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.