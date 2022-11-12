Во Львове дешевеет самый востребованный класс жилья в новостройках: сравнение цен — Finance.ua
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Во Львове дешевеет самый востребованный класс жилья в новостройках: сравнение цен

Недвижимость
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Во Львове дешевеет самый востребованный класс жилья в новостройках: сравнение цен
Во Львове дешевеет самый востребованный класс жилья в новостройках: сравнение цен
По состоянию на ноябрь средняя стоимость квадратного метра во Львове повысилась с 44 900 до 46 300 гривен за квадратный метр. При этом наблюдается удешевление в сегменте комфорт-класса.
В отличие от Киева, где средняя стоимость жилья комфорт-класса выросла за месяц на 2,7%, во Львове наблюдается падение на 6%, пишет 24 канал.
Как свидетельствуют актуальные данные ЛУН Город, продажа возобновлена в 118 новостройках города, что даже превышает показатели января и февраля 2022 года.
Цена квадратного метра в&nbsp;новостройках Львова
Цена квадратного метра в новостройках Львова, Інфографіка ЛУН
Похожая ситуация наблюдается и в области. Сегодня квадратный метр в новостройках стоит 36 400 гривен, а на рынок вернулись 217 новостроек, что почти догоняет показатели февраля.
Цена квадратного метра в&nbsp;новостройках Львовской области
Цена квадратного метра в новостройках Львовской области, Інфографіка ЛУН 

Как распределились цены по районам и классам жилья

Цены во&nbsp;львовских новостройках по&nbsp;районам
Цены во львовских новостройках по районам, Інфографіка ЛУН
Самые дорогие новостройки традиционно предлагают застройщики, работающие на участках в центре Львова. Рекордсменом стал Галицкий район, где стоимость квадратного метра увеличилась до 75 500 гривен. За ним следуют:
  • Франковский — средняя стоимость квадратного метра 56500 гривен;
  • Железнодорожный — 49 900 гривен;
  • Лычаковский — 49 000 гривен
  • Шевченковский — 42 900 гривен
  • Сыховский — 41 500 гривен.
Цены варьируются и по классам жилья.
  • жилье класса «премиум» — 83 400 гривен за квадратный метр (против 80 000 в октябре);
  • бизнес-класс — 51 200 гривен (против 50 800 в октябре);
  • комфорт-класс — 38 000 гривен (против 40 600 в октябре);
  • экономжилье — 35 300 гривен (против 34 200 в октябре).
Цены во&nbsp;львовских новостройках по&nbsp;классам жилья
Цены во львовских новостройках по классам жилья, Інфографіка ЛУН

Ипотека: куда обратиться за кредитом на жилье 🧐

По материалам:
Телеканал 24
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