Во Львове дешевеет самый востребованный класс жилья в новостройках: сравнение цен — Finance.ua

Во Львове дешевеет самый востребованный класс жилья в новостройках: сравнение цен Сегодня 16:23 — Недвижимость

Во Львове дешевеет самый востребованный класс жилья в новостройках: сравнение цен

По состоянию на ноябрь средняя стоимость квадратного метра во Львове повысилась с 44 900 до 46 300 гривен за квадратный метр. При этом наблюдается удешевление в сегменте комфорт-класса.

В отличие от Киева, где средняя стоимость жилья комфорт-класса выросла за месяц на 2,7%, во Львове наблюдается падение на 6%, пишет 24 канал.

Как свидетельствуют актуальные данные ЛУН Город, продажа возобновлена в 118 новостройках города, что даже превышает показатели января и февраля 2022 года.

Цена квадратного метра в новостройках Львова, Інфографіка ЛУН

Похожая ситуация наблюдается и в области. Сегодня квадратный метр в новостройках стоит 36 400 гривен, а на рынок вернулись 217 новостроек, что почти догоняет показатели февраля.

Цена квадратного метра в новостройках Львовской области, Інфографіка ЛУН

Как распределились цены по районам и классам жилья

Цены во львовских новостройках по районам, Інфографіка ЛУН

Самые дорогие новостройки традиционно предлагают застройщики, работающие на участках в центре Львова. Рекордсменом стал Галицкий район, где стоимость квадратного метра увеличилась до 75 500 гривен. За ним следуют:

Франковский — средняя стоимость квадратного метра 56500 гривен;

Железнодорожный — 49 900 гривен;

Лычаковский — 49 000 гривен

Шевченковский — 42 900 гривен

Сыховский — 41 500 гривен.

Цены варьируются и по классам жилья.

жилье класса «премиум» — 83 400 гривен за квадратный метр (против 80 000 в октябре);

бизнес-класс — 51 200 гривен (против 50 800 в октябре);

комфорт-класс — 38 000 гривен (против 40 600 в октябре);

экономжилье — 35 300 гривен (против 34 200 в октябре).

Цены во львовских новостройках по классам жилья, Інфографіка ЛУН

Телеканал 24 По материалам:

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