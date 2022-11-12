Во Львове дешевеет самый востребованный класс жилья в новостройках: сравнение цен — Finance.ua

Во Львове дешевеет самый востребованный класс жилья в новостройках: сравнение цен
По состоянию на ноябрь средняя стоимость квадратного метра во Львове повысилась с 44 900 до 46 300 гривен за квадратный метр. При этом наблюдается удешевление в сегменте комфорт-класса.
В отличие от Киева, где средняя стоимость жилья комфорт-класса выросла за месяц на 2,7%, во Львове наблюдается падение на 6%, пишет 24 канал.
Как свидетельствуют актуальные данные ЛУН Город, продажа возобновлена в 118 новостройках города, что даже превышает показатели января и февраля 2022 года.
Похожая ситуация наблюдается и в области. Сегодня квадратный метр в новостройках стоит 36 400 гривен, а на рынок вернулись 217 новостроек, что почти догоняет показатели февраля.
Как распределились цены по районам и классам жилья
Самые дорогие новостройки традиционно предлагают застройщики, работающие на участках в центре Львова. Рекордсменом стал Галицкий район, где стоимость квадратного метра увеличилась до 75 500 гривен. За ним следуют:
- Франковский — средняя стоимость квадратного метра 56500 гривен;
- Железнодорожный — 49 900 гривен;
- Лычаковский — 49 000 гривен
- Шевченковский — 42 900 гривен
- Сыховский — 41 500 гривен.
Цены варьируются и по классам жилья.
- жилье класса «премиум» — 83 400 гривен за квадратный метр (против 80 000 в октябре);
- бизнес-класс — 51 200 гривен (против 50 800 в октябре);
- комфорт-класс — 38 000 гривен (против 40 600 в октябре);
- экономжилье — 35 300 гривен (против 34 200 в октябре).
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